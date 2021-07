Alex Velea, dezvăluiri cutremurătoare despre viața lui Zanni: „Merită să câștige Survivor! Cred că părinții lui îl văd și le pare rău că l-au lăsat în urmă”

Alex Velea 19:54, iul 8, 2021 Autor: Ana Maria

Alex Velea și-a arătat susținerea pentru Zanni încă de când el a intrat îm competiția Survivor românia. Atât artistul cât și iubita lui, Antonia, speră că Zanni va fi marele câștigător al competiției Survivor România și că se va întoarce acasă cu trofeul. Din banii câștigați, Zanni și-a cumpăra o casă a lui, după ce a trăit toată viața în orfelinate și cămine.

De altfel, Alex Velea a făcut dezvăluiri emoționante despre viața pe care a avut-o Zanni și a spus că tânărul a trecut prin celip extrem de grele, prin care niciun copil nu ar trebui vreodată să treacă. În ciuda greutăților la care l-a supus viața, Faimosul nu a vorbit prea mult despre asta în timp ce se afla în competiție și nici nu a încercat să atragă simpatia publicului povestind despre neajunsurile din copilărie.

„Sincer, eu nu stiu daca as fi in stare sa fac fata stresului de acolo. Eu sufar de dorul nevestei, al familiei. De asta Zanni a fost un candidat perfect, noi suntem familia lui, nu are mama, nu are tata, nu are un acoperis deasupra capului. El si-a scutit banii de chirie cand a plecat. (…) Il iubesc pe copilul asta, il stiu de vreo doi ani, stiu cat de greu a trait si prin cate a trecut, lucruri pe care copiii nu ar trebui sa le traiasca sau sa le vada. Au fost sarbatori pe care nu le-a trecut, zile de nastere pe care nu le-a sărbătorit, dar nu vreau sa il fac o victima. Tin la el pentru ca e un om talentat, e un om integru. El mi-a dat mesaj si mi-a spus „Da-mi putere ca să dau putere” si când l-am văzut cu tatuajele alea pe față am crezut că este un prăjit, dar este un copil foarte cuminte.

Abia astept sa vina acasa, sa il luam in brațe. Orice s-ar intampla, el este castigator pentru noi. Dar el merita cu adevarat sa fie Survivor. A luat puncte, a facut gesturi nobile, a empatizat cu colegii atunci cand a trebuit. (…) Cred că ar fi marea dezamăgire a României, dacă Zanni nu va câștiga. A făcut tot ce era de făcut, a arătat tot ce era de arătat. Eu nu cred că aș fi rezistat. Dacă părinții lui îl văd, cred că le pare rău că l-au lăsat în urmă, văzând un astfel de copil. Sper să fim familia pe care și-a dorit-o, să îl influențăm pozitiv. (…) Cred că în primele săptămâni va sta la noi acasă să își intre în normalitate”, a spus Alex Velea, prin videocall, în cadrul emisiunii Ștafeta mixtă.

Dezvăluiri emiționante despre viața lui Zanni de la Survivor România

„Principalele impedimente pentru mine ar fi dorul de familie, dar la el sunt putine persoane de care sa ii fie dor, si foamea, dar Zanni era obisnuit, a făcut foamea de cand era mic, prin camine, prin orfelinate, era obisnuit cu genul asta de trai si eram sigur ca o sa reziste pana la final.

Eu cred că vectorul care il conduce si dorinta de a castiga este aceea de a avea o casa pentru ca a trait fara un acoperis deasupra capului si cu banii stransi acolo ar putea sa isi ia o casa. Nu vreau sa il victimizez, dar e purul adevar”, a mai spus Alex Velea.