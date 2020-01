Abi Talent a publicat pe pagina lui de Instagram un filmuleț în care povestea că s-a întâlnit cu Alex Velea într-un centru comercial din Capitală și că artistul l-ar fi amenințat cu bătaia.

„M-am trezit cu chef de scandal, deci… În general, nu prea bag necunoscuți în seamă, dar acum fac o excepție. Dragă Bhighidi boom shaka laka e fierbinte ca vara, hai să vorbim ceva. Eram eu prin mall și îl văd pe al nostru necunoscut, Alexandru Velea, cum vine spre mine. Și auziți ce-mi zice, că am crezut că leșin. 'Am auzit că ai vorbit prost despre mine. E prea multă lume aici, că altfel îţi dădeam un capac'. Păi bă, tu ai 40 de ani, eu am 19. În al doilea rând, porți șosete peste blugi. Ai grijă de copiii tăi, că sunt frumoși și e păcat de ei să ajungă să aibă o mentalitate ca a ta”, a spus Abi Talent pe Instagram, despre Alex Velea.

Replica lui Alex Velea pentru Abi Talent

”Când l-am văzut la cinema pe papițoiu’ ăsta închipuit de Laby, am crezut că a venit să vândă semințe sau să fure telefoane. Am zis că s-a zgârcit Selly și nu a mai dat banii de clovn. Da’ l-a luat p-ăsta regal. Regele măscăricilor”, a scris Alex Velea pe pagina sa de Instagram. ”Tot insiști cu fashion-ul ăsta care ție ți-e străin definitiv. Nu te ajută nici trupu’ nici mecla. Nu te uiți că porți hainele și accesoriile mele din 2017? Și alea luate de când au băgat reduceri? DAU MODA de când te încălțai cu fesu’ vtm. Dacă erai mai educat și știai când să îți păstrezi modestia și când să aplici tupeul ăsta de garoi, nu luai paharu’ ăla în față și îți rămânea și urechea intactă. Mi-e milă de tine”, a continuat Velea.