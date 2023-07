Alex Velea, mai sincer ca niciodată! Adevărul din spatele încheierii colaborării cu Zanni. Mulți fani așteptau să afle asta

In articol:

Alex Velea l-a ajutat pe Zanni să se dezvolte în carieră și l-a luat sub aripa sa, acesta ajungând să aibă succes. În urmă cu ceva timp, Zannidache a declarat că nu mai are nici o legătură cu iubitul Antoniei și familia sa și colaborarea lor s-a încheiat.

Alex Velea, primele declarații despre plecarea lui Zanni

Acum câteva zile, Zanni a povestit că nu mai vorbește cu Velea și a terminat și parteneriatul cu casa de producție a cunoscutului cântăreț.

În urmă cu ceva timp, Zannidache anunța pe canalul său de YouTube că a încetat să mai colaboreze cu Alex Velea, pentru că nu se mai regăsea în mesajele pe care acesta le promova. Zanni a declarat la acel moment că a decis să nu mai fie membru al casei de producție care l-a adus pe culmile succesului de mai bine de o lună și că nu mai păstrează legătură cu cel care i-a fost mentor, dar nici cu familia lui.

Citește și: Alex Velea, reacționează după ce Zanni a pus punct proiectelor comune și a rupt prietenia: ”Dacă nu s-a simțit bine, ce?” Iubitul Antoniei, declarații neașteptate la adresa fostului său protejat: ”Nu regret nimic”

Citeste si: Dana Roba îl acuză pe Daniel Balaciu că i-a furat suma de 20.000 de euro, sumă pe care a strâns-o în urma muncii depuse în ultimii ani- kanald.ro

Citeste si: MEGA-GALERIE FOTO| Campania total neobișnuită demarată de profesoara catolică devenită vedetă OnlyFans. Ce trebuie să facă fanii pentru poze nud- stirileprotv.ro

Acum, Alex Velea a făcut primele declarații despre separarea de Zanni. Artistul a confirmat plecarea acestuia, însă cu toate acestea, el ține în continuare la Zanni și îl va considera mereu un prieten.

„Nu s-a întâmplat nimic. Îi urez baftă! Nu a mai fost compatibil din punct de vedere muzical”, a spus Velea, potrivit playtech.

În ce relații au rămas Alex și Zanni

Alex Velea a povestit că l-a susținut mereu pe Zanni și îl va considera mereu un prieten. Artistul nu știe ce a declarat Zannidache despre el, însă nu îl acuză pentru că a renunțat la colaborarea lor.

Cu toate acestea, însă, Alex Velea a mai precizat că, mereu, îi susține pe cei apropiați să facă ceea ce își doresc, așa cum l-a susținut și pe amicul său, Zannidache, să ia deciziile potrivite pentru el.

Citeste si: „Părinții soțului nu au vrut cu niciun chip să-i dea fetele, motiv pentru care am solicitat intervenția poliției.” Dana Roba și-a văzut fetițele pentru prima oară, de la teribilul incident- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale după contestații Evaluare Națională 2023. La ce oră se publică notele?- stirilekanald.ro

Citeste si: Bergüzar Korel, protagonista serialului turcesc "1001 de nopti", reacționează în fața unor știri. Actrița nu a putut să lase momentul să treacă: "Fac rău copilului și familiei. Vă rog!"- radioimpuls.ro

Citește și: ”Banii vorbesc” Zanni și Alex Velea au rupt prietenia care i-a legat. Din ce cauză a renunțat la colaborarea prin care s-a făcut celebru: „Am fost luat de fraier”

„Eu nu am văzut ce a zis Zanni despre mine. Dacă nu s-a simțit bine, ce? Înseamnă că a făcut alegerea potrivită.Da, normal că i-am scris. E ceva normal, pentru că m-a interesat starea lui. Țin la el. Am ținut la el. Eu sunt o persoană empatică. Țin la prietenii mei. Țin la colegii mei. Eu îl consider și acum prieten. N-am nicio treabă (n. red.: în sensul că nu îl afectează lucrurile pe care Zanni le-a descris despre perioada în care a fost în Golden Boy Society). Dacă nu s-a simțit bine, nu știu ce să zic…Fiecare e liber să facă ce dorește, în asta îl susțin. Dacă așa a simțit, cred că a făcut alegerea potrivită. Eu îi doresc baftă în tot ce vreau să facă, baftă pe viitor și lui, și colegilor lui', a spus Alex Velea, potrivit Fanatik.