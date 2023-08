Alex Velea sare în apărarea lui Gheboasă, după scandalul de la festivalul din Cluj: „Nu mai blocați artiștii”. Ce a avut de spus cântărețul despre sancțiunile aplicate de autorități

In articol:

Alex Velea a reușit, de-a lungul anilor, să își clădească o carieră impresionantă în domeniul muzical și nu a ezitat niciodată să contribuie la lansarea altor tineri talentați pe piața artiștilor.

Alex Velea, extrem de deranjat de modul în care sunt tratați artiștii

Cântărețul se bucură de un adevărat succes, iar piesele sale au rămas, chiar și după atâția ani, în topul preferințelor publicului. Artistul nu a putut rămâne nepăsător cu privire la conflictul în care sunt implicați colegii săi de breaslă după festivalul din Cluj și a vrut neapărat să își expună punctul de vedere.

După ce Gheboasă a fost extrem de criticat de public pentru jignirile pe care le conțin melodiile sale, fredonate la un festival foarte cunoscut din Cluj, acesta fiind sancționat de către autorități, Alex Velea nu s-a mai putut abține. Celebrul cântăreț a avut o reacție acidă pe rețelele de socializare, în care i-a luat apărarea lui Gheboasă, dar și celorlalți artiști care au fost amendați după prestațiile de la renumitul concert.

Velea a fost foarte nemulțumit de deciziile pe care le-au luat autoritățile, spunând că se încearcă cenzurarea artiștilor români. Mai mult, cântărețul consideră că persoanele care s-au aflat la acel festival știau foarte bine ce urmau să asculte, ba chiar apreciau acele versuri.

„Cenzura nu reprezintă nici mai mult, nici mai puțin, decât o teama, o teama absurda care n-are trebui sa blocheze un act artistic. Pe Mozart când a scris "Leck mich im Arsch" nu l-a mai amendat nimeni, dimpotriva a fost apreciat in continuare, faptul ca Dali își ascundea organe genitale in picturile lui… acelea au devenit arta.

Nu mai blocați artiștii din a fi creativi indiferent de natura artei!!! Nu mai zic ca dati amenzi in cadrul unor evenimente private, unde lumea e conștienta de ce urmează sa asculte… ba mai mult, unii venind chiar pentru momentele blamate de voi acum. JOS CENZURA!!!”, a scris Alex Velea pe pagina lui personală de Instagram.

Alex Velea, deranjat de modul în care au fost tratați artiștii după festivalul din Cluj [Sursa foto: Instagram]

Ce a spus Gheboasă, după ce a fost amendat din cauza melodiilor sale

Gheboasă a fost amendat de autorități cu suma de 1.000 de lei, în urma prestației sale de la un festival din Cluj, acolo unde ar fi fredonat versuri jignitoare, care discriminau și aduceau prejudicii rromilor. După ce a fost implicat în scandalul momentului, cântărețul a dat și primele declarații, spunând că acuzațiile care i se aduc sunt nedrepte și că el va lupta pentru a-și dovedi nevinovăția. Mai mult, Gheboasă a povestit că și-a angajat deja un avocat și că va ieși, cu siguranță, învingător în acest caz, datorită faptului că el este reprezentantul rromilor, pe care îi apreciază enorm.

„Frații mei, am primit amendă 1 000 de lei din partea jandarmeriei de la Cluj, având în vedere faptul că acolo, pe scena hip-hop, au mai cântat și alți artiști care au avut versuri poate mai rele, poate la fel de rele ca ale mele, cu aceeași conotații sexuale, și cum? Că am făcut o discriminare și rasism împotriva rromilor eu, prin piesa „Dă-i țiganca, dă-i țiganca”. Cum să fac eu rasism, cum să nu suport eu țiganii? Eu iubesc țiganii, eu reprezint țiganii. Cum să spună așa ceva, că eu cânt împotriva țiganilor? Trebuie să o dăm pe față, eu sunt singurul „black skin” care a cântat acolo, sunt singurul țigan și nu au avut motiv să se ia de mine, dar, în schimb, jandarmeria a ținut să-mi dea amendă 1 000 de lei, dar cum? (...) Separat de asta, mi-au făcut plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminări pentru piesa pe care am cântat-o la festival. E posibil așa ceva? Mi se pare revoltător ca doar eu să primesc amendă, 1.000 de lei, pe care, bineînțeles, oricum nu o s-o plătesc, pentru că o să merg în instanță mai departe, pentru că deja am și un avocat și o să vreau să contest această amendă pe care am primit-o pe ochi frumoși, pe comentariile pe are le au oamenii pe toate rețelele sociale în care sunt doar înjurat și doar jignit. De ce? Pentru că sunt singurul de etnie rromă care a cântat acolo. Eu reprezint țiganii și eu iubesc țiganii, așa că o să contest această amendă și o să câștig, pentru că sunt singurul care am luat amendă. Aceasta este ură de rasă și mi se pare că este rasism la adresa mea, iar dacă sunt persoane care mă susțin cu adevărat, un#, frații mei, #susțingheboasa în comentarii toată lumea. Nu mi se pare normal așa ceva, mi se pare revoltător. Ceea ce vreau să zic, frații mei, este că au cântat artiști, spre exemplu, Paraziții, alți colegi de-ai mai, în care nu arunc cu noroi, dar dacă legea asta s-ar aplica pentru toată lumea, și nu doar pentru mine, care sunt de etnie rromă, ar trebui să fie amendată toată lumea, chiar din acest motiv eu consider că acesta este rasism și acesta este motivul pentru care eu voi merge în instanță”, a spus Gheboasă pe rețelele de socializare.