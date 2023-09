Alex Zănoagă, după întâlnirea de la mare cu Jador și Simina: ”Eu nu aș fi făcut așa ceva” Adevărul despre relația lor | EXCLUSIV

In articol:

Alex Zănoagă a povestit tot ce s-a întâmplat între Simina și Jador în ultima perioadă. Prezent în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, el a spus că între manelist și fosta lui soție este doar o relație de prietenie, dar, cu toate acestea, după tot ce s-a petrecut la Puterea Dragostei, în locul lui Jador, el nu ar mai fi avut niciodată vreo legătură cu Simina.

Alex Zănoagă a dezvăluit și faptul că a fost la mare, împreună cu Simina și Dominic, dar doar pentru copil, iar acolo s-au întâlnit și cu Jador, cu care, acum, are o relație bună. Zănoagă a vorbit și despre meciul pe care îl va avea în gala Next Fighter cu Ionuț Popa, dar și despre dorința de a face o carieră în MMA.

Alex Zănoagă, adevărul despre relația dintre Simina și Jador

Alex, Simina și Jador s-au întâlnit la mare, în urmă cu puțin timp. Zănoagă ne-a povestit ce s-a întâmplat acolo și ce relație este între fosta lui soție și artist. Mai mult decât atât, a declarat că dacă ar fi în persoana lui Jador, nu ar vrea să aibă vreo legătură cu Simina.

„Nu mai am treabă cu Jador, ne-am împăcat. Chiar am fost la mare cu Simina, dar nu ne-am împăcat. Am fost la mare acum vreo 2 săptămâni cu Dominic. Ea a filmat un clip pentru Nikolas. Atunci m-am văzut și cu Jador, că avea un concert la un club acolo. Era și Bogdan Mocanu, Yamato, ne-am urcat pe scenă. Simina s-a dus acasă cu Dominic. Eu cu Jador ne-am întâlnit de mai multe ori. Sincer, nu mă mai surprinde nimic, dar Simina și Jador sunt prieteni, s-au împăcat și ei. E puțin ciudat, clipul a fost strategie de marketing. Jador a știut de ce o alege pe Simina să joace. Sincer să îți zic, eu, dacă aș fi Jador și mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat în Turcia, nu aș mai vrea o relație cu Simina. Trebuie să ai puțin orgoliu. Cum ar fie eu să mă împac acum cu Simina, după ce a fost cu Bobicioiu?”, a declarat Alex Zănoagă.

Alex Zănoagă, mărturii sincere despre căsnicia cu Simina

Alex Zănoagă ne-a mărturisit că deși se simte mult mai relaxat ca bărbat singur, nu regretă faptul că a format o familie cu Simina. Ba chiar, îi mulțumește pentru experiența pe care i-a oferit-o.

"Acum sunt mult mai relaxat. Nu pot spune că sunt fericit că am divorțat, dar atunci m-am simțit mai liber, parcă eram ținut într-un fel. Așa am simțit când s-a dat decizia. La 30 de minute după ce am ieșit din sală de acolo, după decizie, m-am simțit liber. Am zis că gata, acum s-a terminat, acum pot să o iau de la zero. Dacă aș da timpul înapoi nu m-aș mai căsători cu Simina, dar nu regret că ne-am cunoscut, că avem un copil, pentru că dacă o regret pe ea, asta ar însemna că regret și copilul. Pot să îi spun că îi mulțumesc într-un fel că acum îmi dau seama și știu ce am de făcut pe viitor și din greșeli înveți.", a mărturisit Alex Zănoagă, pentru WOWnews.

