Alex Zănoagă i-a spus-o lui Bobicioiu: “Simina mă caută, mă întreabă unde sunt și cu cine” Ce se întâmplă cu triunghiul amoros? | EXCLUSIV

Alex Zănoagă l-a ironizat pe Bobicioiu după ce a aflat că acesta a plecat în Austria cu Simina, la sora brunetei. În exclusivitate pentru WOWnews, Zănoagă a lăsat să se înțeleagă că relația lui Bobicioiu cu Simina scârțâie și nimic nu este ceea ce pare, toată iubirea afișată pe Internet ar fi doar de ochii lumii.

Zănoagă și Bobicioiu, de la prietenie la bătaie

Zănoagă nu și-a menajat deloc adversarul pe care îl va întâlni în ring în gala RXF din septembrie. Alex a spus clar că Bobicioiu nu va rezista în cușcă până la finalul partidei și l-a sfătuit să se bucure de clipele pe care le trăiește în aceste momente, întrucât viitorul nu se anunță deloc roz.

Alex Zănoagă și Bobicioiu urmează să se lupte în cușca de MMA, pe 27 septembrie. Aceștia erau prieteni buni cândva, până când lucrurile s-au complicat. După ce Bobicioiu și Simina au decis să formeze un cuplu, Alex Zănoagă a luat foc și l-a provocat în ring. În exclusivitate, pentru WOWbiz, acesta a dezvăluit motivul pentru care nu îl poarte ierta pe fostul lui prieten.

"Noi am fost patru ani de zile împreună, ne-am despărțit și după cum se știe Bobicioiu era în grupul nostru de prieteni. După o lună jumate, ei au început să vorbească și pe mine asta m-a deranjat cel mai mult. Putea să fie oricine altcineva că nu aveam nicio treabaă. Eu l-am provocat pentru că a fost la mine în casaă, i-am dat să mănânce. Am fost că niște prieteni, aici s-a ajuns.", a declarat Alex Zănoagă.

Alex Zănoagă critică relația Siminei cu Bobicioiu

Alex Zănoagă susține că relația Siminei cu Bobicioiu nu ar fi atât de puternică precum susțin ei. Acesta a reacționat și la faptul că în trecut, Bobicioiu și-a exprimat dorința de a avea un copil cu Simina.

"Eu sunt pregătit, mi-aș fi dorit să fie și Bobicioiu aici. Nu contează picioarele, ci cât de grele sunt ele. Contează cum sunt ele. Eu am mai făcut cu fratele meu. Sportul de contact îmi place cel mai mult după fotbal. O să îi dau de îi umflu ochii. O să iți umblu la ochiul drept sau stângul. Eu sunt obișnuit și eu o să am familia mea lângă mine, nu am nevoie de ea să am o motivație în plus. Nu mă interesează, să îl susțină...Nu ai cum să iubești o persoana după o luna jumate. Da, ați fost prieteni 3 ani, dar e altfel iubirea de prieten și alta de iubit. Daca se iubesc, e problema lor. S-au dus la sora Siminei. Sincer, Simina nu ar putea să stea singura cu copilul. Are nevoie de cineva să o ajute. Deja, am auzit că vor să facă și copil. Mi se pare penibil. Din moment ce a ieșit dintr-o relație, să mai vrei copil...eu nu o să mă mai grăbesc.(...) Simina mă caută, mă întreabă unde sunt și cu cine. Înseamnă că ceva nu faci bine.", a mărturisit Alex Zănoagă, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

