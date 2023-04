Alex Zănoagă, mesaj tăios pentru Simona și Bobicioiu, după ce cei doi au vorbit despre nuntă: "Să nu se grăbească" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Zănoagă va fi, din nou, lângă Simina. Băiețelul lor, Domi, va avea parte de o petrecere la un loc de joacă pentru copii. Alex a declarat, în exclusivitate că, în ciuda divorțului și a relației pe care fosta soție o are cu Alex Bobicioiu, nu va lipsi de la momentele importante din viața copilului său, în plus, chiar el le va organiza.

Cu o zi înainte de party-ul fiului său, Alex Zănoagă a anunțat oficial, în cadrul unei conferințe de presă, că va reveni în ring în următoarea gală RXF, într-o dispută cu Raul Dan, fostul adversar al fratelui său, George Zănoagă.

Alex Zănoagă, mesaj pentru Bobicioiu

Alex Zănoagă ne-a mărturisit într-un interviu exclusiv că urmează să se întâlnească cu Simina la ziua de naștere a lui Dominic. Întrebat dacă va fi prezent și Bobicioiu, acesta a oferit un răspuns simplu și clar.

"Am vorbit cu Simina, i-am organizat ziua de naștere lui Dominic. Vor veni și părinți cu copiii, va fi ceva restrâns, la un loc de joacă. Vom sta vreo 4 ore și după aceea vom merge la curte în partea cealaltă. Nu știu sigur dacă voi ajunge pe acolo, dar voi fi prezent la ziua lui Dominic. La curte mă refer acasă la Simina. Nu știu dacă va veni și Bobicioiu, nu mă interesează. Poate să vină din partea mea.", a declarat Alex Zănoagă.

Simina și Bobicioiu sunt foarte apropiați și chiar iau în considerare la un moment dat să se căsătorească. Alex Zănoagă a comentat și acest aspect și le-a transmis un mesaj celor doi.

"Să nu se cam grăbească cu decizia asta. Eu nu m-aș mai grăbi. Mă bucur că s-a întâmplat la o vârstă mai mică și nu la una mai mare. Mai bine că mi s-au întâmplat toate acum, ca să știu ce să fac pe viitor. Așa a fost cursul vieții și așa va fi și de acum încolo.", a mai adăugat Alex Zănoagă.

Alex Zănoagă intră în cușcă cu Raul Dan

Alex Zănoagă se bate cu Raul Dan în următoarea gală RXF. Cei doi sunt pregătiți de luptă, iar Alex vede meciul ca fiind unul greu. George Zănoagă s-a luptat și el cu Raul Dan și l-a învins.

"Nu o făceam dacă nu eram pregătit, că pot câștig meciul cu el. O să fie un meci greu, o să fie mai greu al meu decât a fost al lui frate-miu. Raul nu prea s-a antrenat atunci, a intrat la bătaie, a crezut că o să fie ușor. Acum o să fie mult mai motivat, are o frustrare că a pierdut cu fratele meu și vrea să mă bată pe mine, pentru a ajunge la acea revanșă. Cel mai bun să câștige. O să îi fie și lui greu. Avantajul meu este că am inimă și nu mi-e frică că mă duc la bătaie. Am acumulat multă experiență din meciul cu Bobicioiu.", a spus Alex Zănoagă, la WOWnews.

