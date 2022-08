Alex Zănoagă, povestea din spatele sarcinii Siminei cu Dominic: "Trebuia să avem gemeni, însă unul dintre ei s-a topit" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Zănoagă a luat foc în momentul în care pe internet a apărut un filmuleț în care băiețelul lui îi spunea “tată” lui Alex Bobicioiu. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Zănoagă a declarat că tot ce a apărut în acele imagini nu este realitatea, ci că Dominic nu îl consideră părinte pe Bobicioiu.

Alex Zănoagă, adevărul despre copilul pierdut de Simina

În plus, Alex Zănoagă l-a atenționat pe Bobicioiu să își vadă de copilul său, pe care nu îl recunoaște, decât să aibă grijă de al lui și să rămână liniștit cu Simina, căci el nu se mai întoarce niciodată la ea.

Simina Loica a mărturisit la un moment dat că în sarcina cu Dominic au existat probleme. Este vorba despre un al doilea copil care nu a supraviețuit. Alex Zănoagă își amintește totul și a povestit cum s-a întâmplat.

"Trebuia să avem gemeni, dar unul dintre ei s-a topit. S-a dizolvat, i-a curs sânge când eram la mare. Probabil că a stat în soare. Nu îmi amintesc exact la ce lună, era la început. În ziua aia am mers la spital și am auzit bătăile inimii lui Domi. Deci era în primele luni. Mi-ar fi plăcut să am gemeni, m-aș fi obișnuit.", a declarat Alex Zănoagă.

Alex Zănoagă, amenințare la adresa cuplului Simina-Bobicioiu

Alex Zănoagă nu a mai rezistat și a făcut dezvăluirea. Se pare că, din cunoștințele lui, Bobicioiu și Simina, nu se înțeleg atât de bine pe cât afișează. Ba mai mult, îi amenință în mod direct, ca nu cumva fiul său să fie martor la neînțelegerile dintre ei.

"Văd că o dați că sunt îndrăgostiți și că se înțeleg bine. Eu am auzit din surse sigure că ei se cam ceartă în fiecare zi. Măcar de se ceartă, să nu se certe în fața copilului meu, că dacă am auzit ceva că se ceartă de față cu el și lucrurile devin altfel, o să mă deranjeze și o să iau alte măsuri.", a mărturisit Alex Zănoagă, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

