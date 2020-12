Alexadru Rafila face anunțul momentului! Pacienții infectați cu COVID-19 trebuie să se ferească de aceste medicamente

In articol:

Aflat în izolare la domiciliu, fiind infectat cu noul coronavirus, Alexandru Rafila a dat primele detalii despre medicamentele pe care trebuie neapărat să le eviți atunci când ești infectat cu noul coronavirus. De asemenea, medicul a mai vorbit și despre starea lui de sănătate de la momentul actual.

Alexandru Rafila, declarații despre infectarea cu COVID-19

Președintele Societății de Microbiologie a transmis faptul că pacienții infectați cu noul coronavirus trebuie să se ferească neapărat de aceste medicamente.

"Mă simt bine. Nu am o problemă deosebită. Fac şi tratament. Sunt compliant însă în general nu îmi place să fac exces de medicaţie. Medicaţia, atunci când trebuie şi cât trebuie. Şi nu iau antibiotice. Acesta este un mesaj pe care-l transmit tuturor: infecţia cu noul coronavirus nu se tratează cu antibiotice, cu azitromicină.

Este, dimpotrivă, grav să iei azitromicină când eşti infectat cu noul coronavirus. Nici măcar în caz de febră mare. Trebuie să dăm sfaturi pentru că oamenii trebuie să fie informaţi. Azitromicina a fost recomandată iniţial în tratament, la început, când existau tot felul de încercări terapeutice, ulterior s-a dovedit că nu are niciun efect ci, dimpotrivă, generează rezistenţă la antibiotice, generează alte probleme şi este bine să o evităm", a explicat profesorul Alexandru Rafila.

De asemenea, cadrul medical a mai adăugat faptul că se simte destul de bine, ținând cont de faptul că contractat virusul provenit din China.

"Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. Asta este situaţia. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok. Am purtat mască...Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat - după câteva zile - că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus", a precizat el, în direct la Antena 3.