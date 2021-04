Alexandra Bodi, acuzații de infidelitate la adresa soțului! Regina Tik Tok-ului a răbufnit: „Uitați cu cine mă înșală Ionuț, cu t*** asta!”

In articol:

Alexandra și Ionuț Bodi au o relație extrem de controversată, iar căsnicia lor a cunoscut multe momente dificile. Cei doi nu mai ai nevoie de nicio prezentare, fiind unii dintre cei mai cunoscuți utitlizatori ai aplicației de Tik Tok din România. Într-un timp foarte scurt, cei doi au adunat mii de aprecieri și urmăritori.

Între Alexandra și Ionuț Bodi a izbucnit un nou scandal, iar acuzații grave au fost aduse.

Alexandra Bodi și-a acuzat soțul că o înșală cu o femeie de moravuri ușoar, informație pe care a făcut-o publică printr-un videoclip. „Regina Tik Tok -ului” a izbucnit în lacrimi în timp ce le povestea urmăritorilor ei că a fost înșelată de soțul ei.

„Băi, oameni buni, e adevărat, uitați! Uitați cu cine mă înșală Ionuț, cu t*** asta! Uitați, vedeți? Și-a bătut joc de mine, a postat-o și când m-a înjurat. Uitați, dragii mei”, a spus Alexandra Bodi, supranumită „Regina Tik Tok-ului”.

Alexandra și Ionuț Bodi s-au despărțit din nou

Alexandra Bodi, dezvăluiri șocante despre soțul ei: „Este un mincinos!”

Ionuț Bodi și-a acuzat soția că devine o persoană agresivă atunci când consumă băuturi alcoolice.

Într-un video postat pe platforma de TikTok, gospodina din Mureș i-a dat replica lui Ionuț Bodi, despre care a dezvăluit că este întreținut de mama lui.

„Ionuț a avut niște bolțari și i-a vândut. Mumă-sa i-a crescut copilul, din pensia ei. Mergea la lucru dar a fost cu niște fufe care i-au mâncat banii. De dimineață, de când deschide ochii, e numai pe TikTok. A fost la lucru numai 2 luni de zile. I-am trimis eu bani. Opriți-vă! Că mi-a pus Ionuț oamenii în cap, a zis că nu i-am dat să mănânce la copilul ăla. Eu cred că am avut mai multă grijă de copilul lui, decât de copilul meu, dar el nu recunoaște nimic.

Este un mincinos, se scoate. De ce nu recunoaște că el a greșit cel mai mult? Caută toate motivele. Ionuț, de ce nu recunoști treburile astea? Să-ți fie rușine, că mi-ai pus oamenii în cap. Dar cu victimizarea asta nu o să pleci departe, fratele meu. Mi-ai făcut tu mie atâta rău. Dacă nu ar fi săraca mamă-sa, ar fi vai și amar de pielea lui. L-am lăsat 2 zile, plus cât am stat în spital cu fata, el deja a postat că nu mai e cu mine. Ce vină am avut eu? Nu am știut nimic, m-a blocat peste tot”, a spus Alexandra Bodi.