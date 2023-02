Alexandra Crișan, mesaj acid pentru fostul ei iubit, Musty. Fratele lui Kamara, acuzat că nu este prezent în viața copilului său: „Nu este un tată activ și nu se implică în viața lor”

In articol:

Musty, fostul concurent al emisiunii din Republica Dominicană, a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu o solistă celebră. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani și împreună au un băiețel de 6 ani.

Din nefericire, neînțelegerile din cuplu au dus la separarea celor doi.

Acum, Alexandra Crișan îl acuză pe Musty că nu este prezent în viața copilului său. Cântăreața nu are nicio relație cu fratele lui Kamara și nu vrea să mai vorbească cu el, întrucât nu este implicat în creșterea celui mic.

Alexandra Crișan a rupt legătura cu Musty

Alexandra Crișan și Musty s-au cunoscut prin intermediul lui Kamara, celebrul cântăreț din trupa „Alb Negru”. La început totul era perfect, fiind îndrăgostiți și foarte fericiți. Artista i-a dăruit un băiețel, care acum are 6 ani, însă relația s-a răcit pe parcurs, iar doi au decis să se separe și să meargă pe drumuri diferite.

Artista a rupt orice legătură cu fratele lui Kamara, susținând că situația este foarte complicată, întrucât Musty nu este implicat deloc în viața copilului său. Mai mult decât atât, fratele lui Kamara mai are doi copii cu femei diferite, cu care nu are nicio relație.

” Nu sunt legată în niciun fel de acest subiect. Nu am legătură și nici nu vreau să am. De ce aș păstra legătura când el nu are nicio treabă cu ce înseamnă copiii lui?! Nu este un tată activ și nu se implică în viața lor. El mai are alți doi copiii, dar sunt cu alte două femei. Nu sunt sub aripa mea (n. red. râde). Eu am doar un copil. Mulțumesc lui Dumnezeu!.

Nu vreau să se înțeleagă greșit, noi nu suntem certați, nu ne urâm. Eu, cel puțin, sunt incapabilă de a urî oamenii, doar că nu văd rostul. Nu este o persoană care să-mi priască în vreun anume fel, nu este o persoană care să îmi aducă o energie bună și atunci nu am de ce să păstrez o relație.

Situația este destul de amplă, dar copilul știe de existența lui. Doar că este o situație mai complicată. Eu sunt ok cu treaba asta, copilul este și el ok. Dacă și-ar dori copilul să îl vadă, ar putea. Adică nu i-am interzis să-l vadă. A fost strict decizia copilului. Are șase ani, deja poate să decidă pe cine vrea să vadă, pe cine nu vrea să vadă. Pe cine vrea să sune sau pe cine nu vrea să sune. Eu nu îi interzic nimic!”, a mărturisit Alexandra Crișan, pentru fanatik.ro.

Alexandra Crișan păstrează în continuare legătura cu Kamara

În ceea ce privește relația cu Kamara, Alexandra Crișan a mărturisit că păstrează legătura cu el. Cântăreața îl admiră pe fratele fostului partener, întrucât acesta luptă pentru copilul său, în comparație cu Musty. Artista susține că relația cu Kamara nu se va schimba din cauza neînțelegerilor pe care le are cu fostul iubit, mai ales că ei erau prieteni de dinainte să formeze o relație cu Musty.

„ Cu Kamara am mai păstrat legătura, noi eram prieteni dinainte să-l știu pe Musty. Eu iau oamenii separat, nu i-am luat la pachet. Pe Kamara nu aveam de ce să-l implic pentru că el este el, frate-su este frate-su. Nu pot să-i consider vinovați pe alții pentru ce a făcut el.

El este foarte implicat în ceea ce presupune lupta pentru copilul lui și este admirabil. El are un țel foarte important, de aceea este acolo, la emisiune! Îi doresc succes!”, a mai spus Alexandra Crișan.

