Alexandra Diaconescu de la Insulă și iubitul ei, dublu eveniment în familie. Cei doi s-au căsătorit și și-au creștinat fetița

Alexandra Diaconescu și Mădălin Mogoș, alături de fiica lor

Alexandra Diaconescu s-a căsătorit cu alesul inimii ei, Mădălin Mogoș, cu care are și o fetiță. Cei doi au avut parte de un dublu eveniment, căci au ales să își creștineze micuța în aceeași zi de sărbătoare.

Alexandra Diaconescu și Mădălin Mogoș, oficial soț și soție

Fosta ispită a avut parte de momente destul de dificile în viața ei, însă totul s-a șters cu buretele atunci când l-a cunoscut pe Mădălin, bărbatul în brațele căruia și-a găsit liniștea și alături de care și-a întemeiat o familie frumoasă. Pentru că au vrut să țină minte toată viața ziua în care și-au legat destinele, îndrăgostiții au decis să spună marele "DA" în aceeași zi în care și-au botezat fetița, în vârstă de doar câteva luni.

Alexandra și iubitul ei au strălucit de-a dreptul la cel mai important eveniment din viața lor.

Miresica a optat pentru o rochie albă, scurtă, cu câteva detalii evidențiate la umeri, care i s-a potrivit mănușă. Decolteul generos al ținutei a subliniat într-un mod elegant formele apetisante ale blondinei și silueta de invidiat, pe care și-a recuperat-o imediat după naștere.

Cât despre coafură și machiaj, fosta ispită a ales să își prindă părul la spate și să poarte un accesoriu alb, în ton perfect cu machiajul în nuanțe de mov, menit să îi pună trăsăturile feței în evidență.

Alexandra Diaconescu a suferit de depresie postnatală

Dubla petrecere a avut loc într-un cadru de vis, la un restaurant cu piscină, unde invitații s-au putut bucura de o atmosferă de zile mari și s-au putut distra până dimineața.

Chiar dacă venirea pe lume a fetiței ei i-a adus o bucurie imensă, soția luptătorului de kickboxing, Mădălin Mogoș, a trecut prin clipe cumplite după naștere, deoarece s-a ales cu o depresie postnatală.

Din fericire, această perioadă nu a durat decât o lună, iar acum Alexandra se simte mult mai bine și își dedică tot timpul micuței ei: "Non stop plângeam, nu puteam să mănânc absolut nimic, eram nervoasă non stop, nu puteam să o accept în viața mea, parcă o învinovățeam de tot ce mi s-a întâmplat, de toate schimbările produse în viața mea, atunci nu realizam, fiind în depresie. Mulțumesc lui Dumnzeu și lui Mădălin că după o lună am scăpat de depresie.", a mărturisit Alexandra Diaconescu în urmă cu ceva vreme, pentru Antena Stars.