Alexandra Diaconescu, momente cumplite la scurt timp după ce a născut. A intrat în depresie: ”Nu puteam s-o accept în viața mea”

Alexandra Diaconescu

Alexandra Diaconescu, fostă concurentă la Insula Iubirii, a avut parte de momente foarte grele după ce a devenit mămică pentru prima dată. Vedeta are o fetiță minunată, iar lucrurile s-au așezat la locul lor acum, însă la scurt timp după ce a născut, Alexandra s-a confruntat cu probleme agrave.

Tânăra a mărturisit, la un post de televiziune, faptul că a intrat în depresie, nu putea să mănânce, avea stări nervoase și nu putea s-o accepte pe cea mică în viața ei.

” Non stop plângeam, nu puteam să mănânc absolut nimic, eram nervoasă non stop, nu puteam să o accept în viața mea, parcă o învinovățeam de tot ce mi s-a întâmplat de toate schimbările produse în viața mea, atunci nu realizăm, fiind în depresie. Mulțumesc lui Dumnzeu și lui Mădălin că după o lună am scăpat de depresie”, a mărturisit Alexandra Diaconescu.

Alexandra Diaconescu a reușit să treacă peste clipele grele

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a reușit, din fericire, să scape de acea depresie care a acaparat-o la scurt timp după ce a născut.

Frumoasa mămică este acum mai fericită ca niciodată alături de familia ei și își dedică tot tmipul fiicei sale.

”E foarte solicitant, sunt 24 din 24 lângă ea, foarte puțin pot să plec de acasă singură, și acum totul cu acordul lui, nu există nimic spontan, totul trebuie să fie organizat, așa merg lucrurile când ai copil. A fost foarte greu, cred că asta m-a băgat în depresie, lucram într-un mediu în care interacționam cu oameni zilnic, ieșeam, făceam tot ce voiam eu, și dintr-o dată viața mea s-a schimbat radical la 90 de grade, adică copilul depinde de mine, acum mă ocup doar de ea și atât”, a mai povestit Alexandra Diaconescu.