Alexandra, primele declarații după ce a câștigat "Bravo, ai stil"! Cum s-a schimbat viața ei în competiție și ce planuri are după marea finală | EXCLUSIV

Alexandra a fost desemnată cea mai stilată femeie din România, ea fiind câștigătoarea sezonului 8 de "Bravo, ai stil". Tânăra a vorbit pe tot parcursul emisiunii despre faptul că se vedea câștigătoare și a manifestat succesul.

Totodată, s-a bucurat și de primele locuri la steluțe, dar și în gale, eforturile sale primind reacții pozitive din partea juraților.

Tânăra bruneta a fost invitată la "Bravo, ai stil" Backstage, acolo unde a vorbit despre succesul ei și mai ales despre cum i s-a schimbat viața după competiție. Bruneta urmează să își reia activitatea la salon, acolo unde spune că lucrurile au luat o pauză cât timp ea a fost în competiție.

Alexandra, câștigătoarea "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Captură YouTube]

Alexandra povestește ce a făcut imediat ce s-a terminat competiția "Bravo, ai stil"

Imediat ce s-a încheiat competiția, Alexandra a intrat într-un live în mediul online, acolo undea discutat cu fanii și le-a mulțumit. Despre această scrisoare Alexandra a mai vorbit și în competiție, atunci când a povestit că a început să manifesteze lucrurile din viața ei și întotdeauna ce și-a dorit s-a și întâmplat.

"După ce s-a terminat emisiunea, am intrat pe live și le-am citit oamenilor o scrisoare, pe care mi-am scris-o cu mult timp în urmă. Mi-am pus-o sub pernă și am dormit cu ea sub pernă în toată această perioadă, la fel cum am făcut și cu biletul spre finală.

Universul mi-a demonstrat că are puteri speciale dacă tu te conectezi acolo.(...) Acolo mă felicitam pentru câștigarea "Bravo ai stil". Am manifestat și am spus tot sezonul că fac asta cu orice îmi doresc în viață și tot ce am gândit am atras(...) În fiecare zi îmi spuneam că eu sunt câștigătoarea Bravo, ai stil", a povestit Alexandra, la WOWnews.

Alexandra, câștigătoarea "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce planuri are Alexandra după "Bravo, ai stil"

Imediat după ce s-a încheiat competiția, Alexandra și-a reluat activitatea la salonul său.

Frumoasa brunetă mărturisește că se va ocupa și de alte afaceri pe care le-a început înainte să vină la casting și speră chiar să-și lanseze propriul podcast.

"Urmează să mă dedic înapoi muncii mele, să mă întorc la salon și să-l pun iar în funcțiune pentru că l-am avut în stand by cât am fost la Bravo. Nu îmi permiteam să fac două lucruri de o dată. "Bravo, ai stil" a fost un full time job pentru mine, din toate punctele de vedere.

Mai am încă ceva de făcut cu un alt bussiness pe care îl începusem atunci când am venit la casting și ulterior nu am apucat să-l definitivez și să mă apuc de el să producă și mă mai gândesc la ceva pe partea de online, dincolo de influensăreală, unde oamenii să mă audă vorbind și de ce nu să mai audă pe cineva lângă mine, un podcast mi-aș dori", a mai precizat ea.

