Alexandra Stan a ajuns la perfuzii, după vacanța în Grecia! Ce s-a întâmplat cu artista: „Nu prea am cuvintele la mine”

Alexandra Stan a trecut pragul medicului cu numai câteva ore în urmă, însă nu din cauza unor probleme de sănătate grave, ci pentru a-și da un refresh total. Se pare că perioada plină de concerte și vacanțe din ultima vreme și-au spus cuvântul și în cazul Alexandrei Stan, așa că a decis să se revitalizeze cu ajutorul unei proceduri foarte des folosită de vedetele din țara noastră atunci când întâmpină o perioadă

aglomerată.

Alexandra Stan și-a speriat fanii inițial atunci când au văzut-o cu perfuzia la mână, crezând că s-a întâmplat ceva, mai ales că tocmai s-a întors din vacanță. S-au liniștit rapid, însă, pentru că artista i-a pus în temă cu ceea ce are de gând să facă, dar și de ce a apelat la această procedură.

Alexandra Stan, la perfuzii după ce a venit din vacanță

Alexandra Stan le-a povestit fanilor ei din mediul online că a ajuns la clinică pentru a-și face Ozonoterapie.

Mai exact, artista și-a introdus în sânge o doză potrivită de Ozon pentru a scăpa de problemele cu care se confruntă. Cântăreața a declarat că întâmpină dificultăți cu somnul, dar și cu tenul, așa că această procedură este mai mult decât binevenită.

Artista le-a explicat admiratorilor ei din mediul online cum se administrează doza de Ozon, ce beneficii are și cât de important este pentru ea ca, din când în când, să-și dea un astfel de refresh, pentru a-și rezolva problemele cu care se confruntă.

De asemenea, și-a administrat și o doză de vitamina C pentru creșterea imunității.

„Am întârziat, așa că azi nu mai am timp să faci și tratamentul facial, ăl voi face mâine, dar astăzi o să fac ozonoterapie. De-abia aștept să mă relaxez. O să fac și Vitamina C. Acum mi se recoltează 1590 de ml de sânge, după care în recipient o să fie adăugat 300 de ml de ozon și o să mă simt super bine. Ozonoterapia ajută foarte mult la relaxare, la somn, la regenerarea țesutului, la oxigenarea sângelui, la absolut tot. Pe mină mă ajută foarte mult cu somnul, pentru că a probleme cu somnul și cu tenul și cu tot, o să vedeți și voi dacă faceți. E și foarte bun după ce ași făcut COVID sau răceli, să vă recuperați mult mai repede, ai pe lângă asta o să adăugăm și vitamina C, care ajută la imunitate, după cum știți și voi, vitamina C de concentrație 100 de mg. Sunt cam obosită astăzi, nu prea am cuvintele la mine, dar o să mă simt mult mai bine după toată procedura asta. Uitai ce rapid a fost, câteva minute, deja s-a terminat, toată bunătatea ata de suc cu Ozon a venit în sângele meu și mă simt hidratată, iar aici este Vitamina C care urmează să intre în sistemu meu imunitar și să-l îmbunătățească”, a spus Alexandra Stan pe Instagram.