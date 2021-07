Alexandra Stan a dat primele detalii despre nuntă. Pe cine a ales artistă să-i fie naș de cununie

In articol:

Alexandra Stan și Emanuel și-au unit destinele în urmă cu doar câteva săptămâni. Frumoasa cântăreață a surprins pe toată lumea, după ce a făcut primele declarații despre cununia civilă.

În urrmă cu puțin timp, fosta concurentă de la Survivor România a decis să vorbească despre cum va arăta nunta propriu-zisă, la ce rochie de mireasă s-a gândit, dar și cine sunt nașii cuplului.

Alexandra Stan, detalii despre nuntă

Cei doi îndrăgostiți s-au gândit deja la organizarea nunții, însă nu au hotărât nici data și nici locația. Însă, aceștia au amânat momentul din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Cum lucrurile s-au mai relaxat în ultima perioadă, Alexandra și Emanuel au început să se gândească la petrecere.

"Vrem și noi o petrecere, mai ales că ne dorim foarte mult să fim cu prietenii; atât eu, cât și Emanuel avem mulți prieteni și chiar ne pare foarte rău că nu au fost alături de noi, nu am avut cum să îi invităm, pentru că am făcut în secret. Acum am văzut că s-a mai relaxat un pic situația cu nunțile și ne gândim serios să organizăm petrecerea, dar nu știm încă data și locația", a declarat Alexandra Stan, potrivit VIVA.

În continuare, artista a spus că s-a gândit și la cum o să arate rochia de mireasă. Ținând cont de faptul că la cununia civilă a fost îmbrăcată în costum popular, acum își dorește ceva în care se simtă prințesă.

"Îmi doresc să fiu o mireasă prințesă, mai ales că la nuntă am fost, așa, mai elegantă, iar la cununia civilă am fost țărăncuță. Acum îmi doresc să fiu prințesă. Îmi doresc să am o rochie clasică, mare, cu corset, cum a avut Mariah Carey la prima ei nuntă. Și, bineînțeles, nu ne dorim nimic ieșit din comun, dar vrem să fie pe plajă, pentru că amândoi suntem îndrăgostiți de mare", a mai adăugat artista.

Cât despre nașii pe care i-au ales, se pare că Alexandra și Emanuel s-au sfătuit cu părintele Zenovie, care le-a recomandat un cuplu simpatic din București.

Alexandra Stan și Emanuel

Potrivit spuselor vedetei, cei doi au devenit parte deja din familie.

"Nașii sunt cei mai frumoși oameni și cei mai potriviți părinți spirituali, pe care putea să îi trimită Dumnezeu. Chiar au fost aleși cu ajutorul părintelui Zenovie, de la Mănăstirea Nechit, din județul Neamț, care ni i-a recomandat pentru că nu ne găseam nași, fiind totul foarte din scurt. Este o familie foarte frumoasă, care locuiește în București, au doi copii, sunt doi oameni respectuoși, tineri, credincioși. Sunt parte din familie deja", a încheiat aceasta.