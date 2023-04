Alexandra Stan, detalii picante despre bărbații din viața ei: "Am fost cu cineva care avea mai mulți bani ca mine"

In articol:

Alexandra Stan se numără printre artiștii români care au cucerit publicul de peste graniță. Frumoasa cântăreață s-a bucurat de un succes major atât în țară, cât și peste hotare.

Totuși, în viața sentimentală nu a avut parte de același noroc.

Artista a avut parte de adevărate aventuri când vine vorba de dragoste, în trecut fiind și căsătorită pentru o scurtă perioadă. În prezent este singură și se concentrează pe drumul său în muzică, punând cariera pe primul loc. Invitată la "Duet cu Alexandra Ungureanu", la Kanal D2, Alexandra Stan a vorbit despre proiecte, carieră și mai ales bărbații care au trecut prin viața ei.

Are sau nu Alexandra Stan o relație în prezent

Alexandra Stan a divorțat în 2021, la doar câteva luni după nuntă. Artista a fost întotdeauna discretă și a preferat să nu discute despre acest subiect. În prezent, vedeta a recunoscut la "Duet cu Alexandra Ungureanu" că este singură și are un plan foarte bine stabilit.

Până la vârsta de 35 de ani, Alexandra Stan își dorește să se concentreze pe cariera sa, iar mai apoi este convinsă că își va găsi dragostea și se va bucura și de o familie.

"Nu, acum sunt pe treabă. Acum sunt mai mult pentru sufletul meu decât am fost în trecut.(...) Dacă aș fi și îndrăgostită în momentul acesta, nu mai făceam nimic.

Îmi este dor de starea de îndrăgosteală, dar în viața este vorba și despre alegeri și organizare. Mi-am făcut un calcul, o sumă a tuturor alegerilor din prezent și mi-am calculat, am făcut o balanță și reiese că până la 35 de ani să mă focusez un pic mai mult pe carieră. Am spus de anul trecut, multă lume nu credea că o să mă țin de asta, dar a trecut un an și eu nu am avut nicio relație.

Am fost super focusată, m-am mai distrat și eu ca orice om, am mai fost în club, dar în rest m-am concentrat foarte mult pe carieră", a dezvăluit Alexandra Stan, la Kanal D2.

Alexandra Stan [Sursa foto: Captură YouTube]

Iubirea, mai importantă ca nunta

Alexandra Stan este de părere că iubirea și mai ales o relație specială sunt mult mai importante ca o căsătorie. Artista vede cât de greu se construiesc legăturile sincere în prezent și spune că ar fi mai important să iubești și sentimentele să îți fie împărtășite.

"Nu e așa o mare șmecherie să te măriți. Este mai important să găsești pe cineva cu care să fii. Adică e mai greu să ai o familie decât să te măriți.

Este foarte greu să ai o relație în zilele noastre, dar să ai o familie(...) trebuie oricând să faci sacrificii, ori că suferi tu ca bărbat, ori că suferi tu ca femeie că trebuie să te mai sacrifici, să stai cu copiii și nu mai ai timp pentru tine", a explicat ea.

Alexandra Stan, la Duet cu Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Alexandra Stan despre bărbații din viața ei

Sinceră și directă ca întotdeauna, Alexandra Stan a mărturisit că i-a iubit pe toți bărbații cu care a format un cuplu. În ceea ce privește banii partenerului, aceștia nu au fost niciodată o prioritatea pentru cântăreață, existând alte lucruri care contează în relațiile sale.

"Am avut relații doar cu bărbați pe care i-am iubit și nu au contat niciodată banii pentru mine. Nu am avut nici măcar o relație cu cineva pentru bani. Am fost cu cineva care avea mai mulți bani ca mine, dar nu asta a contat atunci. Eu nu aș putea să fiu cu cineva doar pentru că are bani.

După 35 de ani aș vrea să îmi fac și eu o relație și o familie, până atunci m-aș ocupa de carieră. Trag tare că să îmi meargă și să fiu focusată pe carieră. Dacă este iubirea adevărată vine să te completeze, nu vine să te pună să alegi între carieră și dragoste. Pentru mine cel mai mult într-o relație contează sinceritatea", a mai povestit Alexandra Stan, la Kanal D2.

