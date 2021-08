Alexandra Stan, dezvăluiri controversate despre viața de femeie căsătorită: „E greu”! Artista s-a măritat în secret în urmă cu trei luni

In articol:

Alexandra Stan a luat pe toată lumea prin surprindere în urmă cu câteva luni, după ce a dezvpluit că s-a măritat în mare secret. Evenimentul a fost unul extrem de intim și ținut departe de ochii curioșilor.

Ce spune Alexandra Stan despre statutul de femeie căsătorită

Nimeni nu a bănuit că artista este într-o relație atât de serioasă care să se oficializeze cu un „da” în fața ofițerului stării civile, dar iată că artista a știut cum să surprindă pe toată lumea. Totuși, în ultima perioadă, artista a cam renunțat la verighetă, iar fanii se gândesc că este posibil ca între ea și partenerul ei de viață să fie ceva probleme.

Invitată într-un podcast, Alexandra Stan a dezvăluit cum este viața ei la trei luni de la căsătorie. Vedeta a șocat pe toată lumea, căci primul ei săspuns a fost unul negativ: „e greu”, fără a intra în alte detalii. Totuși, spune ea, este și frumos, căci își dorea de mult să-și întemeieze o familie, iar acum are cu cine. Vedeta abia așteaptă să devină mămică și spune că nu vrea doar unul, căci este obișnuită cu o familie mare.

„E bine. E greu, îți dai seama, nu e ca și cum nu ești căsătorit. E frumos. Eu mi-a dorit dintotdeauna să am o relație serioasă. Cu toți bărbații cu care am fost am avut o relație lungă, nu știu, trei relații lungi am avut. Îmi doresc foarte mult o familie, îmi doresc să fiu mamă, îmi doresc să fac copii. Mie îmi place mult chestia asta. Am crescut cu bunică-mea în casă, cu mama, cu tata, cu soră-mea, suntem mulți”, a declarat Alexandrea Stan, într-un podcast.

Alexandra Stan, surprinsă fără verighetă

Fanii au observat că artista nu prea mai poartă verigheta și s-au gândit că poate lucrurile nu merg atât de bine în căsnicia ei. Chiar și în cel ami recent interviu pe care l-a acordat, de pe degetul Anexandrei Stan lipsește cu desăvârșire inelul care simbolizează legătura dintre ea și soțul ei.

„E absurd să dau explicații presei de fiecare dată când îmi dau jos sau pun la loc verighetă. Chiar îmi doresc să păstrez cât mai intimă relația noastră, iar despre Emanuel să nu se mai vorbească în presă, mai ales că nu îi place. Eu sunt acum într-o vacanță în Turcia cu sora mea și aș vrea să mă bucur de ea în continuare”, a spus Alexandra Stan, pentru VIVA!.