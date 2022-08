Alexandra Stan, din nou în cabinetul medicului! Ce schimbări și-a făcut artista: „În sfârșit am ajuns pe patul meu preferat”

In articol:

O nouă zi, o nouă procedură de înfrumusețare pentru Alexandra Stan! După ce ieri a ajuns în cabinetul medicului pentru a-și face ozonoterapie. Pentru că a întârziat la programare, nu a mai avut timp și pentru un tratament facial, însă situația s-a rezolvat rapid, pentru că artista a ajuns din nou în cabinetul medicului la câteva ore distanță, pentru a-și bifa și ultimul tratament

pe care îl avea pe listă.

Ieri, Alexandra Stan a împărtășit fanilor săi din mediul online că are nevoie de anumite proceduri speciale pentru a scăpa de problemele pe care le are. Mai exact, artista a menționat că somnul nu este deloc unul satisfăcător și că are și câteva probleme cu tenul. Pentru problema cu somnul a apelat la ozonoterapie, metodă cu ajutorul căreia și-a dat un refresh total. Ulterior, artista a trecut la un nou tratament pentru ten.

Citeste si: Alexandra Stan, declarație de dragoste pentru noul său iubit! Artista este îndrăgostită până peste cap

Citeste si: “Felicităăăări!!! Casă de piatră!!!” Ramona Olaru a fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Alexandra Stan, din nou în cabinetul medicului

Alexandra Stan tocmai s-a întors din vacanța din Grecia, moment în care a decis să-și dea un refresh din toate punctele de vedere și să-și rezolve problemele cu care se confruntă. De data aceasta, a apelat la o procedură numită „Hydrafacial”, care a constat într-o curățare profundă a tenului, urmată de extracție. Ulterior, artista și-a făcut și un tratament intens de hidratare cu acid hialuronic.

„În sfârșit am ajuns pe patul meu preferat de relaxare și o să începem cu hydrafacial care este alcătuit din 3 pași și anume: o curățare mai superficială, o curățare mai profundă și ultimul pas, cel de extracție.(...). Am așa o explozie de acid hialuronic în față.”, a spus Alexandra Stan în mediul online.

Citeste si: Alexandra Stan își arată vergeturile pe Instagram. Artistei nu îi este rușine să își arate corpul fără filtre: „Îmi editez pozele foarte des”

Artista a apelat la ozonoterapie

Tot ieri, Alexandra Stan și-a făcut și procedura numită ozonoterapie, care constă în introducerea în sânge a unei cantități de ozon. Artista și-a informat fanii despre această procedură inovativă, explicându-le cum se realizează, dar și ce beneficii are asupra organismului.

„Ozonoterapia ajută foarte mult la relaxare, la somn, la regenerarea țesutului, la oxigenarea sângelui, la absolut tot. Pe mină mă ajută foarte mult cu somnul, pentru că a probleme cu somnul și cu tenul și cu tot, o să vedeți și voi dacă faceți. E și foarte bun după ce ași făcut COVID sau răceli, să vă recuperați mult mai repede”, a spus artista pe InstaStory.