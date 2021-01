Alexandra Stan din echipa Faimoșilor a câștigat prima probă în fața Andreei Moșneagu din echipa Războinicilor.

Alexandra Stan, lacrimi de fericire la Survivor România 2021, după ce a câștigat prima probă în ultimul moment. Artista din echipa Faimoșilor s-a duelat cu Andreea Moșneagu din echipa Războinicilor și a ieșit învingătoare la prima probă.

Alexandra Stan, lacrimi de fericire la Survivor România 2021

Concurentele celor două echipe au fost nevoite să treacă prin apă și să înoate prin obstacole ca să ajungă pe platformă la proba de îndemânare. Andreea de la Războinici a avut un avans incredibil de mare în fața Alexandrei de la Faimoși , dar cu toate acestea a pierdut proba în ultima secundă.

oponenta sa a trecut mult mai repede prin apă și a ajuns prima la proba de îndemânare, Alexandra Stan reușește să câștige. Atunci când concurenta din echipa Războinicilor mai avea doar un singur cub de dărâmat, a ajuns și Alexandra pe ponton la proba de îndemânare în care trebuie să arunce cu săculeții de nisip în cuburile așezate unul peste altul.

Andreea mai avea doar un singur

cub de doborât, dar Alexandra vine din urmă și reușește să dărâme toate cuburile, în timp ce Andreea rata doborârea ultimului cub. Alexandra Stan a izbucnit în lacrimi după ce a câștigat proba., a exclamat Alexandra Stan.

Cu cine s-a antrenat Alexandra Stan pentru Survivor România 2021

Alexandra Stan a avut-o ca antrenor pe Cristina Nedelcu pentru a fi în formă pentru competiția din Republica Dominicană.

”Eu aș mai fi vrut să slăbesc (râde n. red.), dar Cristina Nedelcu mi-a spus că trebuie să fiu în forma ficiză maximă pentru Survivor . Antrenamentele pe care le-am făcut alături de ea s-au axat pe creșterea forței musculare, m-am alimentat cu atenie, dar m-am pregătit și pentru momentele în care, în Republica Dominicană, nu vom avea de mâncare. Ca să fiu sinceră, până acum un an, când, din întâmplare, am decis să schimb câte ceva în viața mea când vine vorba de mâncare, dacă mi-era foame mă certam cu toată lumea. Apoi, am început să țin post negru în unele zile, mai ales duminica, și m-am mai obișnuit..”, ne-a spus, în exclusivitate, frumoasa Alexandra Stan.