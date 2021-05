Alexandra Stan, primele declarații despre pozele intime cu Tristan Tate: "Mi se pare jenant..."

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, au apărut mai multe fotografii în presă cu Alexandra Stan și Tristan Tate, în ipostaze intime. Pentru prima dată, fosta concurentă de la Survivor România a vorbit despre relația pe care a avut-o cu omul de afaceri.

Alexandra Stan, despre fotografiile intime cu Tristan Tate

Extrem de supărată pe faptul că au apărut fotografii în mediul online cu ea și fostul iubit, Alexandra Stan a decis să clarifice cele întâmplate. Artista a părut extrem de dezamăgită și, printre altele, ar fi confirmat faptul că Tristan Tate ar fi trimis imaginile respectivă presei.

“Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat”, a declarat Alexandra Stan, pentru CANCAN.RO.

Alexandra Stan și Tristan Tate

Cât despre relația pe care a avut-o cu fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, cântăreața susține că ar fi ieșit de câteva ori împreună, însă lucrurile nu au mers între ei, așa că au decis să pună punct. Se pare că bărbatul nu era tocmai ce căuta vedeta.

“Sunt o persoană asumată. Am avut relații lungi, serioase. Dar, în ultimele luni, am fost singură. Vis-a-vis de ce s-a scris în presă, am ieșit de câteva ori și am simțit că nu e ce trebuie, nu e bărbatul cu care aș putea începe ceva serios și am rupt orice legatură”, ne-a mai mărturisit Alexandra Stan.

Cu doar câteva zile înainte de Paște, au apărut mai multe fotografii în presă cu Alexandra Stan și Tristan Tate.

Într-o imagine, artista era topless, în brațele omului de afaceri.