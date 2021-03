Alexandra Stan, reacție șocantă după ce Musty a părăsit Survivor România: "Trebuia să iasă Andreea"

In articol:

Alexandra Stan a avut o reacție de-a dreptul șocantă, după ce Musty a părăsit, aseară, Survivor România. Artista a postat pe contul său de socializare un mesaj de încurajare pentru Războinic.

În urmă cu doar o seară, Musty a ieșit din competiția fenomen de la Kanal D, după ce a fost nominalizat de Albert Oprea. Fratele lui Kamara a recunoscut faptul că se aștepta să iasă din emisiune, dar și să fie votat de către colegul său de echipă.

„Mă așteptam la schimbul ăsta și la votul lui Albert. Cred că m-a votat de când am început competiția. N-am nicio frică, ador aventură asta. La un moment dat știu că se poate opri pentru fiecare dintre noi. Am făcut tot ce am putut la joc, în camp, asta e Survivor”, spunea Musty.

Totuși, aseară, Alexandra Stan a postat un mesaj de-a dreptul șocant. Mai exact, pe contul său de Instagram, fosta concurentă de la Survivor România îl încuraja pe Musty, dar și declara faptul că trebuia să iasă din competiție Andreea.

"Te așteptăm acasă, Musty! Acum începe! Lasă că vii acasă, îți vezi copiii, te întorci la proiectele tale..Îmi pare rău că a ieșit Musty, trebuia să iasă Andreea", a transmis Alexandra Stan pe Instagram.

Musty a ieșit din competiția Survivor România. Războinicul este mulțumit de parcul său și susține că a simțit faptul că o să plece acasă din Republica Dominicană.

„Azi dimineață cu colegii mei am terminat un proiect pe care îl aveam de la început, o plută, pentru ca aveam nevoie de mai multă hrană.

Am simțit chestia asta, zilele astea aveam în cap că se va întâmpla. Am emoții, dar nici prea multe.

Îmi este dor de proiectele mele, de copiii mei, de familia mea. Mi-a plăcut foarte mult aventura asta.

Mă duc cu capul foarte sus și sunt mândru de chestiile pe care le-am făcut pentru colegii mei și pentru mine. Sunt mândru de multe lucruri pe care le-am trăit aici la Survivor” , a spus Musty.