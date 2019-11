Alexandra Ungureanu a recunoscut, în cadrul unui interviu, că are o problemă de sănătate despre are abia a aflat. Cântăreața a recunoscut că încă nu a apucat să se gândească foarte mult la ce are de gând să facă în cntinuare.

„Am descoperit o alta boala autoimuna care se numeste endometrioza. N-am vorbit niciodata despre chestia asta. Acum sunt in cautare de solutii, cred ca este una dintre afectiunile de care aud foarte frecvent la femei, cumva cred ca si corpul uman se transforma in directia asta. Dar exista solutii, exista si copii abandonati!”, a povestit Alexandra Ungureanu, fosta membră a trupei Crush, pentru Ciao.ro.

Endometrioza este o afecțiune des întâlnită la femeile tinere și este una dintre principalele cauza de infertilitate feminină. „Este o veste pe care am primit-o recent, in urma unor investigatii de rutina, si nu mi-am pus problema pana acum. Nu stiu cum sa o gestionez neaparat”, a declarat Alexandra Ungureanu când a fost întrebată dacă s-a gândit să adopte un copil.

Alexandra Ungureanu, sexy, la piscină

Alexandra Ungureanu este una dintre artistele din showbiz-ul românesc care, de-a lungul timpului, s-a ferit din toate puterile ei să se facă remarcată și pentru forma ei fizică, mizând exclusiv pe vocea ei.

Cu toate acestea, de ceva vreme încoace, se pare că Alexandra Ungureanu a prins curaj și, curând, dacă continuă așa, își va pierde porecla de ”cea mai cuminte vedetă din showbiz”.

Mai exact, de-a lungul ultimilor ani, în ciuda faptului că este una dintre artistele cu succes, Alexandra Ungureanu a avut grijă ca fiecare apariție pe care o are în public să fie cât se poate de decentă, fără să își pună, vreodată, în valoare formele cu care a fost înzestrată de mama-natură. De altfel, Alexandra Ungureanu îşi arată rareori ceva mai mult decât gleznele, iar rareori şi-a scos la vedere picioarele mai sus de genunchi, şi, până acum, niciodată decolteul.