Alexandra Ungureanu aruncă bomba la început de an! Artista își schimbă radical viața în 2023: "Îmi doresc să fac pași spre o viață în doi cât mai repede și un copil" | EXCLUSIV

Alexandra Ungureanu este una dintre persoanele publice din România care s-a făcut remarcată cu zeci de ani în urmă. Chiar și așa, fanii nu știu prea multe lucruri despre ea, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Alexandra Ungureanu, planuri pentru carieră în 2023

Puține au fost dățile în care artista și-a scos la iveală sentimentele, dorințele ori supărările personale. Acum, ajunsă la 40 de ani, câștigătoarea emisiunii ”Bravo, ai stil” se declară o femeie puternică, care muncește pe brânci pentru a ajunge la perfecțiune pe plan profesional, dar și pentru e evolua ca om și a fi împlinită.

2023 se arată un an activ pentru Alexandra Ungureanu, pentru că artista are deja multe planuri și idei în ceea ce privește cariera. Vedeta ne-a acordat un interviu exclusiv în care a făcut multe dezvăluiri.

"Cumva trebuie să continui ce am început să fac de doi ani încoace. Am început să construiesc anumite aspecte pe care nu le făceam prea des, respectiv viața de creator de conținut, care nu era așa de importantă. Eu eram artist, doar cântam. Partea de online vine cu foarte multe satisfacții, foarte multă muncă și vreau să merg mai departe în zona asta, cu zona de fashion și travel, evident. Pe partea muzicală mai am piese de scos, am niște căutări în ultimii ani și am ajuns la concluzia că trebuie o direcție un pic mai matură, cred că și fanii mei s-au maturizat odată cu mine. Duet cu Alexandra, un proiect care a devenit și mai cunoscut și a primit feedback inclusiv de la concurență că le place, mă bucur că le place și sper ca anul 2023 să aducă invitați foarte faini, oameni cărora le place să se exprime prin muzică, fără să fie profesioniști, să avem emisiuni faine împreună, evervescente, să ne simțim bine.", a declarat Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexandra Ungureanu vorbește despre nuntă și copil

Bat clopotele de nuntă pentru Alexandra Ungureanu? Artista a fost foarte sinceră cu privire la obiectivele pentru anul 2023 în plan personal, unde a vorbit deschis despre o posibilă nuntă și apariția unui copil. Cântăreața vrea să facă schimbări majore în viața ei.

"Pe plan personal sunt într-o etapă bună cu mine. În ultimul timp a fost despre descoperirea mea, pentru că eu ani de zile m-am identificat cu artistul și cumva m-am întrebat ce am eu de oferit dincolo de artist. Am o părere bună despre mine, sunt un om care are ce oferi și în plan personal, deși muzica colorează într-un mod fericit felul meu de a fi și cred că își pun amprenta și asupra relației cu partenerul. Nu știu dacă îmi doresc să mă mărit, dar îmi doresc să fac pași spre o viață în doi cât mai repede, un copil dacă va fi posibil, e momentul în care nu zic nu. Sper să fiu în formă, să fiu sănătoasă e cel mai important. O să încep anul în forță cu sală, power. Mă ocup de mine, trebuie, că atunci când te afunzi foarte mult în muncă și ai niște chestii de bifat, uneori te mai lași pe locul doi. Deci vreau să încep anul cu accent pe mine, pe trupul meu.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

