Alexandra Velniciuc dă cărțile pe față. Vedeta a recunoscut motivul pentru care nu-și dorește să devină mamă: „Nu e o perioadă în care să îmi pară rău că n-am copii”

In articol:

Alexandra Velniciuc este este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la noi din țară. Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

Alexandra Velniciuc, adevăratul motiv pentru care nu vrea să devină mamă

Aceasta se bucură de o carieră de succes, la care a muncit ani la rând, dar și de o relație longevivă. Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Șerban Puiu. Deși sunt într-o relație de mai bine de 20 de ani, cei doi nu au copii, însă Alexandra Velniciuc are un motiv întemeiat. Iată ce spune vedeta!

Alexandra Velniciuc, în vârstă de 42 de ani, trăiește cele mai frumoase și romantice momente alături de partenerul său de viață, Șerban Puiu. Deși sunt împreună de mai bine de 2 decenii, cei doi nu au devenit părinți, întrucât vedeta nu își dorește să fie mamă.

Multe femei ar refuza să vorbească despre un astfel de subiect și nu pentru că nu ar avea curaj, ci din cauza reacțiilor celor din jur.

Alexandra Velniciuc nu s-a ferit și a vorbit deschis despre motivul pentru care nu își dorește copii.

Actrița a vorbit sincer și a mărturisit că nu își dorește în acest moment să devină mamă din cauza faptului că această perioadă nu este una prielnică pentru un copil, întrucât în lume se întâmplă tot felul de nenorociri.

Citește și: Care este secretul relației dintre Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu. Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Salam și Emil Rengle? Motivul pentru care a refuzat să mai apară în videoclipuri de manele- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„ În epoca în care trăim, în perioada asta, da, mă felicit! Toți prietenii noștri au copii, doamne, n-aș ști să-l cresc, n-aș ști ce să-i spun, n-aș ști ce valori să-i induc, n-aș ști, pentru că tu îl crești frumos într-un creuzet al familiei tale și după aia sărăcuțul se izbește de ce e afară. Și ce face el?! Fie neagă ce a învățat în familie, fie se luptă să înțeleagă ce i se întâmplă dincolo.

Eu nu știu dacă eu aș mai fi fost așa și vorbesc foarte sincer, nu știu dacă eu aș mai fi fost ceea ce sunt acum, dacă m-aș fi născut în `95 și ar fi trebuit acum să intru în viață, nu știu! Nu e o perioadă în care să îmi pară rău că n-am copii, deloc!”, a mărturisit Alexandra Velniciuc, pentru fresh by unica.

Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu [Sursa foto: Facebook]

Alexandra Velniciuc a crescut în lipsa mamei

Copilăria Alexandrei Velniciuc a fost una dificilă, întrucât părinții ei s-au despărțit pentru a-și urma carierele. Deși s-au iubit foarte mult, cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate pentru a reuși tot ce își propun în viață. Vedeta a înțeles acest aspect și susține că viața ei ar fi fost cu totul diferită dacă ar fi crescut cu ambii părinți. Actrița a învățat să fie puternică și să muncească pentru ceea ce își dorește, iar asta se datorează lipsei celei care i-a dat viață.

Citeste si: Oana Roman, imagini emoționante din centrul în care se află mama sa, Mioara Roman! Cum a găsit-o vedeta după o săptămână de absență- kfetele.ro

Citeste si: Crimă pasională în Brașov: o femeie a fost ucisă, principalul suspect fiind fostul iubit- stirilekanald.ro

Citeste si: Emily Burghelea, cu ochii plini de lacrimi: "L-a mușcat pe bebe de picioruș” Influencerul trece printr-o situație extrem de dificilă cu ambii copilași- radioimpuls.ro

Citește și: Alexandra Velniciuc, viață de poveste! Actrița și soțul ei au avut un început în care nici ei nu au crezut: "O detestam din tot sufletul"

„ Eu îi mulțumesc că a plecat! Pentru că dacă aș fi fost un copil crescut cu mamă, tată, amândoi artiști, eu cred că eram mult mai îngâmfată, cred că aș fi considerat că totul mi se cuvine, cred că aș fi muncit mult mai puțin decât am făcut până acum. Și cred că nu m-aș fi întărit pe dinăutru așa cum am făcut datorită plecării mamei mele. Da, îi mulțumesc!Eu sunt acum ceea ce sunt și datorită lipsei ei. Da! Spun acum un lucru care poate fi și interpretat, e foarte dur, dar să știi că suferința te face om, te face om!

Sigur, ea nu trebuie provocată voit, Doamne ferește, nu zic asta, dar suferința dacă îți este dată, eu sunt un om credincios, dacă îți este dată, îți este dată ca să înveți niște lucruri și trebuie doar să ai demnitatea s-o porți cu tine. Mi-a fost foarte greu, foarte greu, monstruos de greu, dar am învățat lucruri, am învățat să mă cunosc, am învățat să mă descopăr, am învățat ce-mi place, ce nu-mi place, am învățat ce vreau, ce nu vreau, am învățat lucruri și am învățat cel mai important lucru în viață, cred că ăsta este firul meu roșu, nimic pe lumea asta nu mi se cuvine, nimic! Pentru tot trebuie să muncești și trebuie să meriți!”, a mai spus Alexandra Velniciuc.

Alexandra Velniciuc [Sursa foto: Instagram]