Alexandrov Adrian [Sursa foto: Facebook]

Alexandrov Adrian, iubitul Elenei Udrea, a primit o lecție de viață imensă de la un bătrânel care l-a întrebat unde se află Gara de Nord. Grăbiți din fire, cum suntem de obicei cu toții, iubitul Elenei Udrea a recunoscut în fața tuturor că l-a repezit pe om, spunându-i că are mult de mers până la destinație.

„Astazi, in timp ce imi spalam masina pe str Aerogarii din sect 1, am fost abordat de un om care m-a intrebat daca stiu unde este Gara de Nord ( recunosc ca ma asteptam sa imi ceara bani), asa ca i-am raspuns ca este departe de zona in care ne aflam, si ca ar fi mai simplu sa caute o statie de autobuz care sa il duca la gara. Spre surprinderea mea, mi-a multumit frumos si a plecat mai departe.

L-am urmarit cu privirea in timp ce se indeparta, iar in drumul lui a mai oprit un alt cetatean, caruia i-a cerut aceleasi indrumari. Mi-am dat repede seama ca NU va cauta o statie de autobuz ( probabil neavand bani), si ca voia sa mearga pe jos pana la gara, asa ca am fugit repede si le-am cerut baietilor care spalau masina sa se opreasca, si m-am dus dupa el.

Am oprit in dreptul lui, si i-am spus ca il pot duce eu la gara... dar m-a refuzat politicos spunandu-mi ca nu vrea sa ma deranjeze. L-am urcat in masina spunandu-i ca gara e in drumul meu ( am mintit), si ca nu e niciun deranj. Nea’ Florin ( ca asa il chema), cu o timiditate si un bun simt iesit din comun, parea ca incepe sa se simta mai in largul lui... asa ca am inceput sa povestim. Fost strungar de meserie, din comuna Manesti- Dambovita, venise la Bucuresti pentru analize (avea cancer la prostata), dar isi ascundea atat de bine suferinta incat greu ii puteai citi pe chip, greutatile ( sotia lui era si ea bolnava)!”, a început iubitul Elenei Udrea să povestească pe contul lui personal de Facebook.

Iubitul Elenei Udrea, gest emoționant pentru un bătrân! Cei doi au avut o discuție de-a dreptul copleșitoare

Iubitul Elenei Udrea a povestit că a avut o conversație de-a dreptul impresionantă cu bătrânul pe care l-a plimbat prin București cu mașina înainte de-al duce la gară.

„Mi-a spus ca la 5 trebuia sa fie in gara, asa ca avand doua ore la dispozitie, am ales ca in drum spre gara sa trecem prin fata Arcului de Triumf, Statuia Aviatorilor, si prin fata Guvernului ( cateva obiective turistice).

Incantat, placut surprins de frumusetea acestor monumente, si cu ochii inlacrimati... mi-a multumit din nou pentru plimbare si pentru Ajutor.

Ajuns la gara, mi-a strans mana si a plecat...!”, a mai spus Adrian Alexandrov, care a strâns sute de mii de like-uri la postare, aceasta devenind una virală.

În final, iubitul Elenei Udrea a spus că a primit o lecție de viață impresionantă și îi roagă pe internauți să ajute atunci când au ocazia.

„Ce nu stie el, si ce nu am avut curaj sa ii spun in masina, a fost ca eu sunt cel care trebuia sa ii multumeasca pt ajutor!!! Orbiti de agitatia cotidiana, uitam sa mai fim atenti la detalii... si la oamenii din jurul nostru care au atata nevoie de noi. Fapta este mai importantă decât vorba, iar eu am primit azi pentru micul meu gest: recunostinta, fericire sufleteasca, si sentimentul ca pot/ putem face lumea aceasta un loc mai bun.”