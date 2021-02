Alexandru Arșinel, prima reacție după ce s-a aflat ce pensie primește de la stat: ”Cred că ar trebui să fiu felicitat”

In articol:

Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai îndrăgiți și talentați actori din România. Rolurile interpretate de celebru actor nu vor putea fi uitate niciodată de publicul românesc. Ajuns la vârsta de 82 de ani, Alexandru Arșinel este ținta unor răutăți din partea oamenilor. Mai exact, majoritatea persoanelor sunt de părere că statul i-ar oferi mai mulți bani decât ar merita.

În cadrul unui interviu, Alexandru Arșinel a avut o reacție cu privire la zvonurile apărute în spațiul public. Pentru că are peste 70 de ani în câmpul muncii, maestrul a susținut că a muncit extrem de mult pentru fiecare leu pe care îl primește acum de la stat.

Citeste si: Alexandru Arşinel are parte de vremuri grele. Ce a pățit soția artistului

De-a lungul anilor, actorul a făcut turnee, a jucat teatru, a apărut pe micile ecrane și a fost și director. Ei bine, pentru toate astea, Alexandru Arșinel primește acum 33.720 de lei indemnizație de revoluționar, 58.116 ca pensie. Mai mult, pentru faptul că este manager la Teatrul de revistă, acesta primește 90.733 de lei.

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

„Este o pensie pe care am obținut-o muncind. Există o indemnizație de merit pe care o dă Ministerul Culturii și eu am o obținut-o. Toate încasările mele sunt justificate oficial. Ele s-au adunat și consider că le merit. Am 82 de ani și în acești ani am obținut o indeminație de merit și o pensie care se situează la un anumit nivel.

Citeste si: Alexandru Arșinel a ajuns să cânte de pe scaun! Momente emoționante la Teatrul de Revistă! Exclusiv

Pentru că sunt foarte mulți care nu au obținut aceste merite, li se pare că la mine esteexagerat, dar mai sunt și alții. Dacă răspund și mă justific înseamnă că mă simt vinovat. Eu sunt trecut la pensie cu vreo 70 și ceva de ani de muncă, 20 de ani am fost director și 60 de ani am fost actor, am făcut turnee în toată lumea. Eu cred că ar trebui chiar să fiu felicitat. Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”, a spus Alexandru Arșinel.

Florin Piersic

Ce pensie încasează Florin Piersic, după 65 de ani de muncă

Florin Piersic, supranumit ”Mărgelatu” are o carieră fulminantă, e recunoscut de oricine și de ani de zile continuă să fie prezent pe scena teatrelor. După anii îndelungi de activitate, majoritatea fanilor se întreabă cum se descurcă din punct de vedere financiar. Florin Piersic încasează de la stat o pensie în valoare de 2.000

Distribuie pe:







de lei la care se adaugă o îndemnizație lunară de la Uniunea Teatrală în valoare de 2.700 de lei, în total 4.700 de lei.