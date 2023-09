Alexandru, trist după eliminarea din Casa iubirii: “Mă îndrăgosteam de Irina” În ce relații sunt acum | EXCLUSIV

In articol:

Alexandru, eliminat din Casa iubirii, a vorbit despre apropierea de Irina și despre experiența pe care a trait-o timp de trei luni în emisiune. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Alexandru a mărturisit că regretă că a fost eliminat, deoarece acest show l-a schimbat foarte mult și l-a ajutat să se maturizeze.

Tânărul a mărturisit că o place pe Irina și că dacă încă era în casă, cu siguranță ar fi avut o relație de iubire cu ea. Alexandru a declarat că Irina este o fată frumoasă, care îl face să râdă și a menționat că pentru el este pachetul complet.

Alexandru ar fi vrut să formeze un cuplu cu Irina

Alexandru și Irina au ajuns să aibă o cunoaștere armonioasă, însă totul s-a terminat când concurentul a fost eliminat. Acesta a vorbit despre sentimentele pe care le-a dezvoltat despre blondină și a recunoscut că ar fi ajuns să se îndrăgostească de ea, dacă ar mai fi rămas acasă.

„În ultimul timp, m-am apropiat foarte mult de Irina. Am fost foarte deschis cu ea, chiar începuse să îmi placă tot mai mult. Cred că m-aș fi îndrăgostit, dacă ea ar fi continuat să vină spre mine cu gesturi, să îmi ofere mai multă atenție. Dacă mai rămâneam în casă, cred că mă îndrăgosteam. Îmi plăcea foarte mult, aveam așa un sentiment de drag, îmi era foarte dragă. Era singura fată care mă făcea să râd. Mă făcea să mă simt foarte bine. Am plăcut-o și o plac. Irina e o fată frumoasă, are pachetul complet. E sensibilă, la început am crezut că e îngâmfată. Îmi place că e sensibilă și eu sunt la fel.” , a declarat Alexandru.

Alexandru regretă eliminarea din Casa Iubirii

Alexandru declară că regretă eliminarea sa din Casa Iubirii și ar fi vrut să mai rămână pentru a forma un cuplu cu Irina. Totuși, nu lasă lucrurile așa și e hotărât să nu renunțe la concurentă.

„Îmi pare foarte rău că am fost eliminat. Nu mă așteptam să plec, mă simțeam un concurent puternic. Regret. Cred că formam un cuplu dacă mai rămâneam în casă. Nu foarte repede, cu pași mărunți. Irina a plâns sincer când am plecat. După ce iese din emisiune, vreau să o cunosc pe Irina, o să îi scriu. Sunt un băiat gelos, m-ar afecta în sinea mea dacă aș vedea-o pe Irina lângă alt băiat. M-aș enerva.”, a mărturisit Alexandru, la Culisele Iubirii.

