Alexia Eram a ajuns la spital și a avut nevoie de perfuzii: „Mi-a fost rău toată noaptea”. Cu ce probleme s-a confruntat fiica Andreei Esca?

In articol:

Alexia Eram este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram, acolo unde are o comunitate uriașă care îi urmărește îndeaproape activitatea. Ei bine, weekendul acesta, fiica Andreei Esca nu a fost mai deloc prezentă în mediul online, astfel că internauții imediat și-au dat seama că ceva nu este tocmai în regulă cu

ea.

În urmă cu o zi, tânăra s-a decis să le povestească fanilor ei ce s-a întâmplat. Se pare că este vorba despre o absență motivată, căci aceasta a întâmpinat probleme în ceea ce privește starea de sănătate. Iată de la ce a pornit totul.

Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Oana Moșneagu, anunț surpriză pentru fani: „Acum suntem trei”. Ce mesaj a publicat iubita lui Vlad Gherman- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Alexia Eram a ajuns la spital! Medicii i-au administrat perfuzii pentru a o pune pe picioare: „Mi-a fost rău toată ziua”

În urmă cu aproape o zi, Alexia Eram le-a povestit internauților motivul pentru care a lipsit de pe Instagram.

Se pare că vedeta s-a confruntat cu o toxiinfecție alimentară, care i-a dat mari bătăi de cap. Astfel că, pentru a se simți mai bine, ea a decis să meargă la spital, acolo unde medicii nu au mai stat pe gânduri și i-au administrat o perfuzie. Și-a revenit la scurt timp și s-a întors acasă, iar imediat cum a prins puteri s-a decis să le povestească internauților prin ce a trecut.

Citeste si: Alexia Eram, motivul pentru care ea și Mario Fresh nu s-au gândit la căsătorie: „Toate la timpul lor”. Ce implicație au familile celor doi în relația lor

„Nu am fost deloc prezentă pe social media pentru că mi-a fost rău toată ziua. Am făcut o toxiinfecție alimentară de la un fast-food și mi-a fost rău toată noaptea. Astăzi am fost la spital să-mi fac o perfuzie să-mi revin și acum sunt mai bine și am zis să ies la plimbare, chiar dacă este urât afară, să iau aer curat”, a transmis Alexia Eram pe rețelele de socializare în urmă cu o zi.

Citeste si: Alexia Eram, surprinsă cu un milionar celebru! Imaginea care i-a pus pe jar pe fani. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Se pare că acum Alexia Eram are ceva mai multă grijă de alimentație, căci în urmă cu doar foarte puțin timp, ea le-a prezentat fanilor un meniu sănătos, cu care vrea să-și întrețină corpul lucrat la sala de fitness.