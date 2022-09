Alexia Eram a fost agățată de un domn în vârstă în Dubai! Nimeni nu s-a așteptat la reacția lui Mario Fresh: "Eu de ce nu știam?"

In articol:

Mario Fresh și Alexia Eram formează unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Povestea lor de dragoste a început în urma cu șase ani, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Povestea pe care Mario Fresh nu o știa despre Alexia Eram

Se pare că Mario Fresh nu știe totul despre iubita lui, Alexia eram. În cadrul unui vlog de-ale lui Selly, cei doi au jucat un joc cu adevăr și minciună, fiecare trebuind să descopere despre ce este vorba. Surpriza a venit atunci când Alexia a spus o poveste adevărată, despre care iubitul ei nu știa nimic. Totul s-a întâmplat în Dubai, protagonist fiind un domn în vârstă, care a abordat-o.

"Alexia: Am fost agățată în Dubai de un bărbat mai în vârstă.

Mario: Eu chiar nu știu asta. Eu de ce nu știu asta? Pe bune? Când mă?

Alexia: Când eram în Dubai, înainte să vii tu. Eram la un hotel cu sora ta, la barul hotelului și mâncam acolo, beam ceva. După aceea a venit un domn mai în vârstă de la masa alăturată. Cred că avea peste 50 de ani. A venit la noi la a, ne-a oferit un prosecco și a început să vorbească cu noi. Evident că eu l-am alungat, nu am acceptat acea sticlă de prosecco.

Mario: Deci de asta miroseai tu a prosecco? Glumesc. Foarte frumos. Așa se face.", au spus cei doi.

Mario Fresh, noapte de pomină cu Lino Golden

Tot în vlogul lui Selly, mai aflăm o poveste neștiută. De data aceasta, protagoniștii sunt Lino Golden și Mario Fresh. Se pare că cei doi au avut parte de o noapte de pomină, în urmă cu câțiva ani, când nu erau celebri precum în ziua de azi. Salvatorul lor a fost nimeni altul decât Alex Velea.

"La 15 ani, după ce am băut niște shoturi, am plecat dezbrăcați spre casă. Eram cu tricoul pe mine, l-am dat la un moment dat jos, dar m-am oprit să mă picur și am rămas cu pantalonii așa. Am făcut asta pe Nordului, în București. Mai eram cu Lino. El era mai rău. Mai treceau pe lângă noi oameni. Era zi, dimineață. Când am ajuns acasă, ne-am întins pe jos, în fața blocului. Nu am intrat în casă că nu aveam cheia de la casă. Ni s-a deschis ușa după vreo 2-3 ore, domnul Alex (n.r. ALex Velea) ne-a deschis. Dormeau copiii și nu a stat să se uite la noi. Ne-a deschis și a plecat.", a mai povestit Mario Fresh, în vlogul lui Selly.

