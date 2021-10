Alexia Eram aruncă bomba! Are planuri mărețe cu Mario Fresh: ”Am vorbit să fac un copil cu el în viitorul apropiat. O să ne apucăm de treabă”

In articol:

Alexia Eram și Mario Fresh sunt împreună de ani buni, fiind unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul de la noi. Fata Andreei Esca a fost prezentă în podcastul lui Radu Țibulcă, în sezonul doi, unde a vorbit despre viața ei personală, proiecte, despre cum își câștigă singură banii și nu mai depinde de multă vreme de ajutorul părinților ei.

Printre proiecte, realizări personale, familia ei, călătorii, s-au strecurat și întrebări legate despre povestea de iubire pe care o trăiește cu Mario Fresh.

Citeste si: Andreea Esca a dat-o de gol pe Alexia Eram. Vedeta a ocolit răspunsul, atunci când a fost întrebată de relația fiicei sale cu tânărul cântăreț: "Mario este ambițios"

Deși în ultimele luni s-a vehiculat faptul că cei doi au pus punct relației, iată că sunt mai bine decât niciodată. Printre altele, Alexia Eram a răspuns la o provocare de-a lui Țibulcă și a glumit despre o posibilă sarcină. Deși era ironică atunci când vorbea despre un bebeluș cu Mario Fresh, tânăra a părut cât se poate de serioasă.

” Da, mă gândesc să fac un copil cu Mario în viitorul apropiat. Chiar am avut multe discuții despre asta și chiar ne gândim serios. O să ne apucăm de treabă”, a spus Alexia Eram, glumind pe acest subiect.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Alexia Eram si Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]

Mario Fresh, despre căsătoria cu Alexia Eram

Mario Fresh a fost invitat în podcast-ul lui Radu Tibulca, acolo unde a făcut dezvăluiri despre viața lui personală și profesională.

Tânărul a mărturisit că are planuri de viitor cu Alexia Eram și că vrea să o ceară în căsătorie.

Citeste si: Alexia Eram, despre cât de greu este să fii copilul Andreei Esca: "Trebuie să am grijă la tot ce fac"

„ Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh, acum ceva timp.

Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]