Alexia Eram, mai sinceră ca niciodată! Ce a putut spune recent despre relația cu Mario Fresh: „Sunt lucruri pe care nu le știu despre el”

In articol:

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, având o relație de peste 6 ani. Cei doi tineri trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au numai cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt.

Mai mult decât atât, recent, fiica Andreei Esca a făcut chiar o serie de declarații despre relația cu iubitul ei, dezvăluind că acesta o surprinde mereu cu flori, mai

ales cu ocazia sărbătorilor.

Citește și: Alexia Eram, mai sinceră ca niciodată! Cum se împarte gelozia în relația cu Mario Fresh: "Nu poate să fie omul cu ochelari"| EXCLUSIV

Un lucru pe care șatena l-a mai dezvăluit a fost că, deși au o relație de lungă durată, cu siguranță nu știe multe lucruri despre partenerul ei, iar în aceeași situație se află și tânărul, care la rândul său, cel mai probabil nu o cunoaște atât de bine pe iubita sa.

Citeste si: Andra Volos, cadou de mii de euro din partea lui Lele, de 8 martie. Ce surpriză i-a făcut celebrul manelist iubitei sale- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

”De obicei (n.r. o surprinde) cu un buchet de flori. Eu țin foarte mult la chestiile astea, de 1 martie, 14 februarie. Cred că niciodată nu știi un om 100%, oricine ar fi acela. Cred că mereu afli lucruri noi despre un om, deci da, cred că sunt lucruri pe care nu le știu despre el și el despre mine. De la început așa a fost relația noastră, eu oricum știu și știam dinainte că am o filmare știm când începe, dar nu știm când se termină. Vara, de exemplu, amândoi suntem foarte ocupați, dar el este și plecat, și de asta comunicăm și ne luam anumite vacanțe. Știm că luna aceea este mai liberă și suntem unul pentru celălalt.”, a declarat Alexia Eram, pentru un post TV.

Alexia Eram, despre căsătoria cu Mario Fresh

Nu de mult, Alexia Eram a vorbit despre căsătoria cu Mario Fresh, mai ales că fanii sunt extrem de curioși să afle când au cei doi tineri de gând să facă pasul cel mare în fața altarului. Astfel, privind acest aspect, fiica Andreei Esca vrea să mai aștepte, iar de aceeași părere este și partenerul ei de viață.

Citește și: Alexia Eram, primele declarații după ce Mario Fresh a ajuns de urgență la spital. Care este starea artistului: „Vă rog”

Citeste si: „Știu că asta așteptați! Vreau să se termine.” Radu Siffredi a răbufnit în direct, după ce i-a jignit pe copiii Oanei Matache- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare 9 martie 2023: Ce trebuie să faci în ziua celor 40 de Mucenici- stirilekanald.ro

Citeste si: Delia Matache, primele declarații după ce sora ei a decis să își părăsească soțul și să se mute cu noul ei iubit: ”Sunt chestii care ne privesc”- radioimpuls.ro

"Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună.", a precizat Alexia Eram, în exclusivitate, pentru WOWnews.

Alexia Eram și Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]