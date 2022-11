Alexia Eram, moment jenant în public: ”S-au rupt între picioare” Fiica Andreei Esca nici nu a observat ce i s-a întâmplat

In articol:

Alexia Eram este una dintre tinerele vedete de la noi care și-a format o mare comunitate în mediul online. Fiica Andreei Esca este independentă din punct de vedere financiar, are locuința sa, mai nou și conduce, este iubită, iubește și poate spune că, deși are o vârstă fragedă, le-a bifat pe toate.

Astfel că, aparițiile sale în spațiul public sunt mereu impecabile. Iubita lui Mario Fresh nu se afișează și nu iese din casă decât aranjată la patru ace, punând pe ea haine și accesorii de milioane.

Citeste si: Reacția Andreei Esca după ce și-a văzut fiica fără sutien pe internet. Ce încerca, de fapt, Alexia Eram să le transmită fanelor ei?!

Alexia Eram, moment jenant în public [Sursa foto: Facebook]

Alexiei Eram i s-au rupt hainele în public

Doar că, până și la case mai mari se întâmplă câte o nenorocire. Astfel că și Alexia Eram recunoaște acum că a fost personajul principal al unei situații jenante ce s-a petrecut în public.

Citeste si: Ileana Sterp a plâns după ce a ieșit de la doctor. Sora fraților Sterp a fost agresată verbal: “Făcuse spume la gură.”- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

Cum ea participă des la evenimentele mondene și iese la fel de mult și în oraș cu prietenii sau iubitul, la un moment dat, spune influencerița, hainele de pe ea i s-a rupt.

Și mai mult decât atât, se pare că vedeta a observat acest lucru abia când s-a întors acasă.

Privind în retrospectivă, deși situația nu a fost deloc una confortabilă, Alexia Eram se gândește că dacă ea nu a observat că i s-au rupt colanții pe care îi purta, înseamnă că și cei din jurul ei este posibil să nu fi observat acest detaliu.

“Cred că odată mi s-au rupt niște colanți între picioare, dar nu a observat nimeni pentru că nici eu nu am observat până nu am ajuns acasă. După, am zis: “Doamne ajută că nu a văzut nimeni!”. Nu, de obicei am și eu grijă dacă am ceva mai prețios pe mine. Dar, de obicei, nu mi se rupe. Atunci a fost o excepție”, a spus Alexia Eram, conform ego.ro.

Și că tot a vorbit despre haine, Alexia Eram recunoaște că o mare parte din câștigurile sale se duce pe ceea ce are în dressing.

Citeste si: Alexia Eram a fost agățată de un domn în vârstă în Dubai! Nimeni nu s-a așteptat la reacția lui Mario Fresh: "Eu de ce nu știam?"

Tânăra recunoaște faptul că este o mare cheltuitoare atunci când vine vorba de shopping ori de vacanțe, aspect la care ar mai putea să lucreze și să devină mai economă.

”Absolut deloc. (n.r. – nu e econoamă atunci când vine vorba de haine) Deloc. Asta este o problemă pe care trebuie să o rezolv.Vacanțele și hainele sunt feblețea mea. Nu sunt chiar atât de cheltuitoare, dacă știu că îmi permit să îmi iau ceva, o să îmi iau acel lucru. Dacă știu că trebuie să fac ceva mai important, în loc să îmi cumpăr niște haine, nu o să fac acel lucru. Așa că nu cred că nu am făcut nicio tâmpenie niciodată ca să îmi cumpăr un anumit lucru”, a mai spus iubita lui Mario Fresh.