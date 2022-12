Alexia Eram, povestea emoționantă care i-a marcat copilăria! Fiica Andreei Esca ne-a dezvăluit cel mai prețios moment petrecut împreună cu mama sa: "A fost cel mai frumos, aveam 5 ani" | EXCLUSIV

In articol:

Alexia Eram este apreciată de mulți români, iar în mediul online face senzație, asta pentru că se numără printre cele mai cunoscute influencerițe de pe

Alexia Eram, moment marcant alături de mama ei, Andreea Esca

internet, având o mulțime de fani, care o urmăresc la orice pas. Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Mario Fresh, fiind un cuplu care rezistă de peste 6 ani.

Provocarea WOWbiz a dat startul poveștilor neștiute ale vedetelor. Alexia Eram s-a alăturat și a povestit cel mai important moment petrecut alături de mama sa.

"Cred că atunci când am prezentat cu ea știrile de 1 decembrie și ne-am îmbrăcat amândouă în sacoul roșu pe care îl știți cu toții. Eu eram cu un sacou roșu în miniatură, că aveam 5 ani. Ea era și ea în sacoul ei roșu și am prezentat și am prezentat împreună știrile. Cred că la început, din ce îmi aduc eu aminte. Știu poza, o am, dar nu mai știu dacă a fost atunci ceva special de 1 decembrie. A fost un moment foarte frumos și emoționant.", a declarat Alexia Eram, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexia Eram nu își dorește să urmeze cariera mamei ei

Cu toate că s-ar descurca și are de la cine învăța meserie, Alexia Eram a fost sinceră și a recunoscut că nu este pasionată de jobul mamei ei. Ne-a dezvăluit și motivul.

"Nu aș vrea să fiu la pupitru. Mi se pare serios pentru mine să prezint știrile, dar la TV, cine știe, să prezint, să am o emisiune, de ce nu actriță, nu mă deranjează. Dar nu la știri.", a mărturisit Alexia Eram, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexia Eram, pasionată de propriul job

Alexia Eram iubește ceea ce face în prezent. Mai tot timpul călătorește, de cele mai multe ori în afara țării, departe de cei dragi, iar asta poate foarte obositor pentru mulți. Alexia merge pe principiul dacă iubești ceea ce faci, nu mai contează nimic.

"Mie îmi place. Într-adevăr câteodată este obositor, dar până la umbră acesta este jobul meu. Și bun și rău, eu mi l-am ales până la urmă, așa că trebuie să fac ce e de făcut.", a spus Alexia Eram, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexia Eram vrea să mai copilărească, în loc să se căsătorească

Alexia Eram primește tot mai des întrebarea când se apropie nunta și copilul. Tânăra nu este neapărat deranjată, dar știe clar cum va arăta viața ei alături de Mario, indiferent ce spun oamenii. În exclusivitate pentru WOWbiz nu s-a mai ferit și a dezvăluit motivul pentru care momentan nu vrea să audă de căsătorie. Are un motiv bine întemeiat, pe care nu s-a sfiit să îl spună cu voce tare.

"Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună.", a precizat Alexia Eram, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

