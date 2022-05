Alexia Eram și Mario Fresh, o altă escapadă peste hotare. Șatena s-a pregătit cu un nou look pentru vacanță

In articol:

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondenă. De ani buni se iubesc și nu puține au fost dățile în care au vorbit despre un viitor în doi.

Până să ajungă să își pună pirostriile și să devină părinți, deși artistul a mărturisit de multe ori că se vede un părinte tânăr, cei doi bat lumea în lung și în lat.

Alexia Eram și Mario Fresh pleacă în Barcelona

De nevoie sau de plăcere, amorezii au călătorit mult, dar, în același timp, și-au ținut și fanii din online la curent cu tot ceea ce au trăit.

După vacanța din Maldive și perioada lungă pe care au petrecut-o în pe tărâmul miliardarilor, în Dubai, acum cei doi se pregătesc de o nouă escapadă.

Vineri, cuplul-vedetă urmează să plece în Barcelona, fără a spune încă cât timp vor sta acolo.

Fiica Andreei Esca a mărturisit că se pregătește de noua plecare, iar la rugămintea admiratorilor, a recunoscut că și iubitul ei o va însoți. Însă, le-a mai declarat celor care o urmăresc că în următoarele zile nu-l va avea aproape doar pe Mario Fresh, ci și pe fratele său. Aris studiază în Barcelona, iar cu această ocazia frații se vor reuni.

”Mă pregătesc să încep bagajul pentru că vineri plecăm în Barcelona, într-un press trip, nu știu dacă am voie să spun unde merge, dar cert este că abia aștept. O să fie o experiență minunată, am mai fost într-un loc asemănător, dar acum o să fie o experiență extraordinară. În același timp, o să mă văd și cu fratele meu care este acolo la facultate... M-am lungit, trebuit să-mi încep bagajul pentru că după nu o să mai am timp”, a spus Alexia Eram pe pagina personală de Instagram.

Alexia Eram [Sursa foto: Facebook]

Mai mult decât atât, după ce și-a pregătit un bagaj imens cu ținute care mai de care mai impresionante, Alexia Eram s-a asigurat că noile imagini din Spania o vor arăta cu un nou look. Astfel, nu de mult timp, influencerița s-a lăsat pe mâna specialiștilor, iar ceea ce a urmat a fost pe placul fanilor ei. Vedeta a renunțat la părul lung și a optat pentru o tunsoare mai scurtă, având acum părul puțin peste umeri.