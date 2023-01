Aliena, soția Omului cu Tourette a făcut dezvăluiri despre presupusa sarcină: "Sunt eu persoana care trebuie să decidă dacă are Tourette să nu îi dau viață?" | EXCLUSIV

In articol:

”Omul cu Tourette” și soția lui, Aliena, au fost invitați în emisiunea ”Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, unde au vorbit despre cum s-au cunoscut, despre relația lor care a fost oficializată de curând, dar și despre viitoarele lor proiecte.

Aliena se teme că va avea un copil cu Tourette

Aceștia au vorbit și despre faptul că își doresc copii, dar sunt riscuri ca viitorul copil să aibă același sindrom ca Andrei. Aliena și ”Omul cu Tourette” au vorbit și despre ce planuri au de Sărbători, dar și despre cum Aliena simte nevoia să călătorească, însă Andrei are atacuri de panică, iar afecțiunea lui nu-i oferă posibilitatea de a zbura cu avionul.

Aliena și Andrei Ungureanu, Omul cu Tourette, se iubesc mai mult ca niciodată. Nu au avut un parcurs ușor, însă dragostea a învins, iar acum trăiesc o poveste cum rar îți e dat să întâlnești. În presă, circulă un zvon cum că frumoasa șatenă ar fi însărcinată. În urmă cu puțin timp, în platoul WOWbiz, Aliena a vorbit fără ocolișuri despre o eventuală sarcină și ce temeri are în ceea ce privește copilul ei.

"Ne gândim că copilul nostru o să aibă Tourette. E 50 la 50. Poate să nu aibă și să aibă stră-stră nepoții. Mai cunosc o persoană cu Tourette care are trei copii și doar unul dintre ei are. Eu ce mă gândesc e că nu vreau ca copilul meu să sufere. Înțeleg că lui Andrei i-a fost greu. Și mama l-a întrebat. Prin ce ai trecut tu, îi vrei asta copilului tău? Într-adevăr, de aici mă gândesc sunt eu persoana care trebuie să decid dacă are Tourette să nu îi dau viață? Probabil nici părinții lui Andrei nu au știut cum să se comporte.", a declarat Aliena.

Aliena și Andrei Ungureanu s-au căsătorit în secret

Fără ca nimeni să știe, Omul cu Tourette și Aliena s-au căsătorit. Era clar că se va întâmpla asta la un moment dat, îți dai seama când doi oameni sunt suflete pereche. Îndrăgostiții au vorbit despre căsătoria lor, de ce au ales să o țină secretă și cum va arăta petrecerea lor de nuntă. Ba chiar au menționat și motivul principal pentru care au ales să își unească destinele.

"Andrei: Ne-am căsătorit. Ea s-a căsătorit cu un bărbat tâmpit.

Aliena: Uneori este. Căsătoria o să fie publică așa cu poze, când o să fac nunta, când o să fiu mireasă frumoasă. Atunci o să public tot. Noi am făcut ceva în familie. Hai să nu ascundem desigur eu sunt moldoveancă. Nu am acte românești. Am stat trei luni la distanță. Stăteam departe unul de altul. A venit el la mine în Moldova, a stat două luni, a înnebunit acolo. A intrat în depresie, la mine la țară am stat. Ne era foarte greu să stăm separat. Și plus că deja m-a cerut, pentru că ne iubim și asta vrem.", au mărturisit Aliena și Omul cu Tourette.

