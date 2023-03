Alin de la Casa Iubirii desființează cuplul Bianca și Alexandru! Nu a avut milă când a vorbit despre fosta lui iubită: “Joacă un rol, face cu el ce făcea cu mine” | EXCLUSIV

In articol:

Alin, fost concurent Casa iubirii sezonul 1, face declarații despre Bianca, fosta lui iubită, despre parcursul ei în Casa iubirii, dar și despre concurenții din noul sezon. Acesta a vorbit despre apropierea și sărutul dintre Bianca și Alexandru, spunând că ceea ce face cu Alexandru, făcea și cu el.

Alin nu crede în cuplul Biancăi cu Alexandru

Alin spune ce fată din sezonul 2 i-a atras atenția, dar lămurește și despărțirea de Bianca.

Alin și-a dat cu părerea despre cuplul format de fosta lui iubită și concurentul din sezonul doi. Acesta nu s-a ferit și a declarat tare și răspicat cî nu crede în relația lor, ba mai mult de atât, Alexandru va ajunge jucăria Biancăi, așa cum a fost și el.

"Ea poate să rămână în casă, pentru că știe unde și când să se bage. Poate să stea și fără relație, dar cu o relație devine mai puternică și o ajută mai mult. Deci, nu cred că este ceva real între ea și Alexandru. Din partea lui probabil că este, dar din partea ei nu cred. Eu cred că dacă un băiat va intra în casă, mai mult pe placul ei, eu zic că Alexandru e ca și cum nu a existat. Nu cred că vrea să facă ceva serios cu el și probabil așteaptă să intre cineva mai pe gustul ei. Părerea mea este că ea este doar de emisiune, să-și facă cât mai mulți urmăritori. Cu cât sunt mai multe materiale ca să lungească emisiunea și ea să stea acolo, cu atât mai bine. Ea e conștientă că dacă merge cu băiatul ăsta până la un punct și acolo deja începe să scârțâie puțin, ea e dispusă să meargă mai departe, nu e ceva greu pentru ea." , a declarat Alin.

Alin, despre Bianca: "S-a jucat foarte mult cu mine"

Alin și-a adus aminte de relația cu Bianca și mărturisește că a avut multe momente în care ea nu era aproape de el. Tânărul a enumerat cauzele pentru care relația nu a mers, dar și data oficială a despărțirii.

"Am realizat cu timpul că nu a meritat să lupt pentru persoana cu care credeam că e ceva de viitor. La momentul respectiv credeam că vom fi împreună și afară. Ne-am despărțit oficial în decembrie. Ea a luat inițiativa. Eu nu am vrut să accept, am încercat să mai fie ceva între noi, dar nu a fost să fie. În cazul nostru, eu din partea ei am simțit atracția la început, dar după ce am fost eliminat. Face aceleași gesturi cu el, cum le făcea cu mine, de aici mi-am dat seama că joacă un rol.(...) I-am luat bilet să vină la Deva și a găsit scuze. Trebuia să vină să îmi cunoască familia. Poate a avut sentimente față de mine, dar prin chestiile astea mi-a demonstrat că s-a jucat foarte mult cu mine.", a precizat Alin, la Culisele Iubirii.

