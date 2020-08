Alin Oprea s-a transformat total din punct de vedere fizic

In articol:

Alin Oprea a vorbit pentru Click.ro despre cele mai mari schimbări din viața sa. Artistul a dezvăluit cum a reușit să renunțe la alcool și ce îl face fericit în prezent.

Aparițiile din spațiul public îl înfățișează pe Alin Oprea mai musculos și mai dur. El a explicat de ce a decis să lucreze la imaginea sa.

„Schimbarea mea a început din clipa în care Larisa a plecat în Anglia cu fiica noastră la studii, adică de prin anul 2017. Am simţit cumva o eliberare şi, totodată, am considerat că este timpul să mă uit cumva şi spre mine, ceea ce nu mai făcusem în ultimii 20 de ani. Toată viaţa am fost pentru copii, pentru familie, m-am dedicat, am muncit foarte mult să nu le lipsească nimic. Iar acum, când au crescut şi pot să spun că se pot descurca şi singuri într-o oarecare măsură, ar fi bine să mai am grijă şi de mine”, a spus el.

„Nu m-a văzut cineva beat vreodată”

Noul stil de viață l-a făcut pe Alin să renunțe și la alcool. El spune că nu făcea excese oricum, însă soția sa îi inducea faptul că ar avea o problemă în acest sens.

Citeste si: Imagini exclusive de la petrecerea de 40 de ani a lui Dani Oțil - evz.ro

„Stilul acesta de viaţă sănătos pe care mi l-am impus a venit la pachet cu renunţarea definitivă la alcool. Eu sunt un om asumat, un om sincer, care nu se ascunde după degete şi vreau să lămuresc acest lucru, pentru că mi s-a creat în mod mincinos o imagine de alcoolist. De la a bea de plăcere, cu prietenii, până la a fi alcoolist, este exagerat de mult. Nu am fost niciodată dependent de alcool. Din 2010 până în 2017 am consumat câte un pahar, cu prietenii, pentru a ne simţi bine. Se întâmpla cu anumite ocazii, evenimente, sau la socializare, la un grătar. Şi asta doar seara, când îmi terminam munca. Niciodată ziua sau în timpul programului. Nu cred că m-a văzut cineva beat vreodată, să mă ridice de sub mese. Da, beam ca un bărbat normal, de plăcere, să mă simt bine, însă soţia mea se ocupa să îmi inducă starea aceasta, că aş avea probleme cu alcoolul, astfel încât ajunsesem să cred că ea chiar avea dreptate”, a precizat acesta.

Citeste si: VIDEO | Otrava care le-a fost letală copiilor din Iași, vândută la liber în România

Citeste si: Andreea Mantea, testul sincerității la Teo Show: „Cine nu are ce căuta în televiziune?” Ce răspuns a dat prezentatoarea

Citeste si: Imagini scandaloase cu un consilier al Guvernului! Prins în timp ce întreținea relații sexuale cu secretara lui, în timpul unei ședințe

Artistul spune că alimentația are un rol important în felul în care arată și că este un aspect pe care nu îl neglijează niciodată.

„Partea de alimentaţie este foarte importantă pentru mine. Mănânc sănătos, mâncare bio, legume, foarte multe fructe. Am renunţat la zahărul rafinat şi l-am înlocuit cu mierea. Mă hidratez foarte bine, iau un complex de vitamine. Fac sport foarte mult. Înotul este sportul meu preferat de când eram copil, aşa că am păstrat şi acum pasiunea. Alerg foarte mult, fac fitness, aparate de sală”, a spus Alin.

Alin a mărturisit că a dat la o parte tot ce era nociv din viața sa și a început să se pună pe el pe primul loc.

„Sunt echilibrat. Mai echilibrat, de fapt! Mai liniştit. Poate că trebuia demult să fiu aşa. Am renunțat la tot ce era toxic în viața mea. Până acum am fost un bărbat bun, un tată responsabil, un soţ al naibii de implicat şi stâlp al familiei. Poate că am obosit. Am vrut să mă mai uit şi spre mine”, a dezvăluit acesta.