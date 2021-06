Alin Petrache, șeful Federației de Rugby, a fost implicat într-un accident de mașină. Primele declarații ale acestuia

Trei autoturisme au intrat în coliziune pe Bulevardul Poligrafiei din Capitală, în unul dintre ele aflându-se chiar șeful Federației de Rugby, Alin Petrache. [Sursa foto: Facebook] 11:34, iun 30, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Trei autoturisme au intrat în coliziune pe Bulevardul Poligrafiei din Capitală, în unul dintre ele aflându-se chiar șeful Federației de Rugby, Alin Petrache. Impactul a fost atât de violent, încât una dintre mașini s-a răsturnat.

La locul accidentului s-au deplasat autoritățile

Până la sosirea oamenilor legii și a salvatorilor, Alin Petrache, care a fost el însuși o victimă, a coborât din autovehiculul personal și a ajutat la scoaterea celorlalți doi șoferi.

Din primele informații oferite de Brigada Rutieră, un conducător auto în vârstă de 70 de ani se deplasa pe Bulevardul Poligrafiei, pe sensul de mers către strada Jiului. În momentul în care a ajuns la o intersecție și a efectuat virajul la stânga, a intrat în coliziune cu o altă mașină, care se deplasa în sens opus. Impactul a făcut ca cel de-al doilea vehicul să ricoșeze într-un autoturism staționat la semafor, în care se afla șeful Federației de Rugby.

Impactul a fost atât de violent, încât una dintre mașini s-a răsturnat.[Sursa foto: Captură YouTube]

Cine a fost rănit?

Șoferul care a produs accidentul a sfârșit cu mașina răsturnată, iar cel de-al doilea conducător auto, a carei mașină a ricoșat în cea a lui Alin Petrache, a suferit numeroase politraumatisme.

Șeful Federației de Rugby a scăpat nevătămat, însă ceilalți doi șoferi au fost transportați la Spitalul Elias, pentru mai multe investigații și pentru a li se acorda îngrijirile medicale necesare: "Veneam din cantonamentul echipei naţionale. Stăteam la stop şi, în faţa mea, a avut loc un accident teribil. Sunt primul care a scos oamenii din maşina avariată. O maşină a intrat şi m-a acroşat. M-am trezit cu o maşină în aer şi alta care m-a acroşat. Un Ferrari a intrat sub jeep-ul Mitsubishi. Am sunat la 112. Totul este ok. Eu sunt ok, doar plin de sânge, în rest nu am niciun fel de problemă. Oamenii sunt ok", a povestit Petrache la Antena3.

Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0. Politiștii au deschis o anchetă și urmează să efectueze cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza și împrejurările în care s-a produs accidentul.