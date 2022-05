Alin, „regele Tik Tok-ului”, s-a despărțit de soție! Deja are o nouă iubită, celebră în showbiz, căreia i-a dat inelul: „O să facem nuntă”

In articol:

Alin, supranumit și „regele Tik Tok-ului”, s-a despărțit de soția sa, iar recent, vedeta de pe platforma de socializare le-a prezentat-o fanilor pe noua sa parteneră de viață.

Ei bine, de precizat este că, Alin și iubita lui au declarat că se vor căsători și sunt extrem de fericiți să împărtășească acest lucru cu fanii, mai ales că bruneta are deja inelul pe deget.

Concret, noua lui iubită este cunoscută în showbiz-ul românesc și nu este străină de lumina reflectoarelor. Focoasa brunetă alături de care Alin a început o nouă relație este chiar ispita Dana, femeia despre care s-a zvonit că a avut o presupusă idilă cu Florin Salam.

Ispita Dana

Reacția internauților, după ce Alin s-a afișat cu noua iubită, ispita Dana

Alin și noua iubită s-au afișat pentru prima dată împreună, într-un live pe Tik Tok, iar cei doi parteneri au reușit să împartă internetul în două tabere cu apariția lor. Mai precis, mulți dintre internauți i-au felicitat pe „regele Tik Tok-ului” și pe brunetă, în timp ce alții nu s-au arătat prea încântați, reproșându-i ispitei Dana că s-ar fi băgat în căsnicia lui Alin.

Ei bine, însă, Daniela a avut o replică dură pentru internauți, lămurind politicos că situația este altfel. Mai mult decât atât, având deja inelul pe deget, bruneta a declarat că ea și Alin vor face nuntă, însă prima dată vor ajunge în fața ofițerului de Stare Civilă.

„Nu m-am băgat peste nimic. Da, o să facem și nuntă. Mai întâi facem cununia civilă.”, a declarat isipita Dana, în live-ul de pe TikTok.

Alin și ispita Dana [Sursa foto: Captură Video]

Ce spunea Alin despre fosta soție, în urmă cu ceva timp

În urmă cu ceva timp, invitat în cadrul emisiunii ”[email protected] Tok” cu Sorin Pușcașu și Ștefan Ciuculescu, Alin a vorbit despre femeia care i-a dăruit un copil, mândru fiind la vremea respectivă că are o soție frumoasă. De asemenea, tot atunci, „regele Tik Tok-ului” a vorbit și despre fiica sa, în vârstă de doi ani, mărturisind că muncește din greu pentru a-i oferi un viitor bun copilului lui.

„Am o fetiță de doi anișori și câteva luni, am o nevastă frumoasă. Tot ce fac, fac pentru familia mea, pentru ei muncesc. Eu nu am avut o viață ușoară, am avut o viață grea și nu vreau ca fetița mea să aibă soarta mea. Când am început în mediul online eram pe Youtube, în momentul acela eram în Anglia, livram la domiciliu mâncare. Descoperisem un joc pe telefon și am fost atras, joc pentru care am și demisionat de la acel loc de muncă. Vreo 7-8 luni nu am încasat nimic, devenisem cumva dependent de acel joc. O mințeam pe nevasta mea că m-au dat afară. Ea nu credea niciodată că o să ajung, credea că sunt din plăcere pe jocul ăla. Am bătut campioni mondiali(...) Mai presus de bani și orice, îmi doresc să fiu locul unu”, a declarat Alin, în emisiunea ”[email protected] Tok” prezentată de Sorin Pușcașu și Ștefan Ciuculescu.