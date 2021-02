Alin Sălăjean a părăsit Survivor România 2021. Războinicul, în lacrimi: ”Voi pleca de aici fără niciun fel de resentimente”

In articol:

Alin Sălăjean părăsește competiția Survivor România 2021 din cauza unor probleme medicale. În urma deciziei medicului, concurentul nu poate continua competiția fenomen de la Kanal D. Războinicul și-a luat rămas bun de la colegii de competiție.

Visul lui Alin de a câștiga Survivor România 2021 s-a terminat, vineri seară, în consiliul de nominalizare. Decizia medicului a fost luată în urma unor analize extrem de amănunțite. Din motive medicale, Alin nu mai poate continua Survivor România 2021.

Daniel Pavel[Sursa foto: Captură KANAL D]

Alin Sălăjean, primele declarații după ce a aflat că părăsește Survivor România 2021

Alin Sălăjean este concurentul care a părăsit competiția Survivor România 2021, vineri seara.

Alin Sălăjean: ”Survivor România este plin de surprize. Vorbeam întotdeauna de bărbăție, vorbeam că trebuie să fiu coerent în vorbire, în fapte, să știți că până în acest moment așa am făcut. Dăcă vă aduceți bine aminte vă spuneam că voi pleca de aici fără niciun fel de resentimente, pentru că pe mine nu mă afectează nicio părerea a unor oameni pe care-i cunosc de ceva timp. Mă afectează doar părerea prietenilor și a familiei. Am avut multe divergențe, am fost cred cel mai votat…

Alin Sălăjean [Sursa foto: Captură KANAL D]

Alin Sălăjean, mesaj către Cătălin Moroșanu: ”Cătă, nici un resentiment. Să ne întâlnim cu bine, te iubesc în continuare și voi veni încontinuu la galele tale. Să ne întâlnim acasă cu drag. Baftă să ai.

Alin Sălăjean a părăsit Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Alin Sălăjean, mesaj pentru Musty: Lui Musty îi zic așa, e singurul om cu care am avut divergențe. M-a jignit, nu am avut nimic. Eu, la 36 de ani, plec de aici cu niște performanțte sportive pe care nu mi le imaginam niciodată. Plec din acest concurs cu inima împăcată.