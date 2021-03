Alin Sălăjean de la Survivor România, răspuns acid după dezvăluirile făcute de Musty: „Că tot vorbim de bărbăție, abia aștept să te confrunt”

In articol:

În urma ultimului consiliu de eliminare de la Survivor România 2021, Musty de la Războinici a fost eliminat. El a fost propus de Albert Oprea, care a ieșit favoritul publicului. Războinicul a intrat în direct prin videocall, în emisiunea Ștefeta Mixtă din platoul WOWbiz.ro, unde a vorbit despre relațiile dintre concurenți. El a mărturisit că a fost foarte dezamăgit de Alin Sălăjean, după ce, inițial s-au înțeles foarte bine în competiție.

La scurt timpul după intervenția lui Musty la Ștafeta Mixtă, Alin Sălăjean i-a lansat o provocare fostului său coleg pe rețelele de socializare. Războinicul a promis că îi va demonta toate acuzațiile pe care i le-a adus.

„Aseară a părăsit competiția Survivor România 2021 un concurent din echipa Războinicilor, care în acest moment este invitat la Ștafeta Mixtă și îmi aduce tot felul de acuzații. Că tot vorbim de bărbăție, abia aștept să te confrunt din nou, ca să îți demontez toate aceste acuzații pe care mi le aduci în acest moment”, a declarat Alin Sălăjean, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Musty de la Survivor România, intervenție la emisiunea Ștafeta Mixtă

Musty de la Survivor România 2021, adevărul despre tensiunile cu Alin Sălăjean

Între Musty și Alin Sălăjean de la Survivor România au existat foarte multe momente tensionate, care au pus în pericol întreaga echipă a Războinicilor. La începutul competiției, Războinicul a dezvăluit că se înțelegea foarte bine cu colegul său, însă tensiunile competiției și-au spus cuvântul.

„Din păcate, nu erau chiar alianțe, pentru că în momentul în care au ieșit o mare parte din a doua gașcă s-au stricat. Nu trebuia să se întâmple așa ceva. Eu de la început am încercat să aduc pe toată lumea în camp, din prima zi în care am ajuns ne-am unit toți, dar după un timp am văzut să vedem anumite detalii și să ne îndepărtăm. Încă de dinainte să înceapă jocul am călătorit cu Alin, am fost lângă el mereu, de când am pornit de acasă. Am dormit cu el în primele zile, înainte să intrăm în joc, am petrecut cu el două zile, ne povesteam foarte multe chestii.

Cumva m-am legat de el ca prima persoană pe care o cunoșteam și când am ajuns în camp și în joc, el a fost prima persoană care a vrut să ajute în tot, am avut încredere în el și lucrurile s-au schimbat din mers și m-a dezamăgit. Au fost niște principii pe care eu nu le susțineam și a fost o dezamăgire foarte mare, nu ură sau supărare”, a spus Musty de la Survivor România, după eliminare.