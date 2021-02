Alin Sălăjean, decizie de ultimă oră la Survivor România! Gestul Războinicului i-a șocat pe colegii săi: „Plec acasă...”

In articol:

Războinicii au pierdut cele două meciuri de imunitate din această săptămână și sunt puși în fața unui nou consiliu de eliminare tensionat.

Alin Sălăjean, decizie de ultimă oră la Survivor România

După ce vineri au nominalizat-o pe Marilena, iată că aceștia trebuie să numească încă o persoană pentru ieșirea din competiție.

Relațiile dintre membrii echipei albastre s-au deteriorat accentuat de la debutul competiției. Sorin reclama în ultimul consiliu de eliminare că patru Războinici au ales să se îndepărteze de grup. După ce au fost scoase la iveală toate nemulțumirile din tabăra acestora, Alin Sălăjean și-a surprins colegii când s-a autopropus pentru eliminare.

Războinicul susține că face acest gest pentru a da dovadă de spirit de echipă, iar astfel tensiunile dintre coechipieri să se atenueze. El susține că dorește să fie umil în această competiție și vrea să se sacrifice așa cum a făcut-o în trecut Marilena.

Sorin: La un moment dat, Alin se autopropune c a el să fie votat de către noi. Am apreciat asumarea lui, deși poate își dorește jumate să plece acasă și jumate să stea aici.

Alin: Tensiunile vin din partea mea și vreau să vă demonstrez că vin spre voi să reparăm relațiile.

Am vrut să dau dovadă de maturitare și umilință, și am încasat mult, să vadă că vreau să mă duc cu un pas spre reconciliere între mine și ei. Cred că în acest concurs nu cred că o să am ce face, am încasat și am simțit să fac acest pas.

Sorin: O chestie de care dai dovadă și nu ai dat până acum.

Alin Sălăjean de la Survivor România se autopropune pentru eliminare

Totuși, Maria și Mellina doresc ca fiecare Războinic să voteze așa cum dorește și susțin că e riscant că un concurent bun din punct de vedere sportiv, așa cum este Alin Sălăjean, să ajungă la votul publicului de acasă.

Alin: Dacă plec acasă, echipa o să spună, cei care sunt lângă mine, o să zică că omul ăsta chiar dacă am avut divregențe cu el are o fărâmă de umanitate și am dat dovadă de sacrificiu pentru echipă. Spuneau că sunt egosit și nu e adevărat. Vreau să fac un sacrificiu ca Marilena să vedeți că vin spre voi.

Maria: Eu vreau să te gândești pentru tine.

Alin: Nu vreau să fiu erou pentru că m-am sacrificat, în niciun caz, am spus că vreau să fiu umil în acest show, pentru că acasă nu eram. Eram foarte orgolios și luam totul personal. Nu pot să-i condamn pe colegii mei că nu se sacrifică.

Mellina: Fiecare să voteze cu sufletul, e riscant să votăm unul bun din echipă.

Razboinicii discuta despre nominalizari[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Războinicilor după ce au pierdut meciul de imunitate: „Pleacă cineva de la noi acasă”

În această săptămână, unul dintre Războinici va fi eliminat din competiția Survivor România 2021. Concurenții din echipa albastră sunt dezamăgiți că au pierdut în fața Faimoșilor și mai ales că nu au avut oportunitatea de a gusta din tortul pus în joc.

Starlin: Mă simt un pic ciudat, am avut o șansă bună de a câștiga, dar astăzi nu a fost să fie. Mă simt supărat pe mine, lucru care trece în câteva minute, dar acum sunt blocat. Nu sunt obișnuit să pierd, nu-mi place să piardă echipa mea. Asta a fost, întotdeauna până la capăt și cu frutea sus. Din păcate pleacă cineva de la noi acasă, e ceva ce nu putem evita.

Marilena: Eram pe bancă atunci când mi-am auzit numele, că trebuie să fiu la start, și am spus că asta e șansa noastră și că ne vom reveni. A fost un punct motivant pentru noi, am schimbat scorul, ne-am ridicat din toate punctele de vedere. Îmi pare rău că am pierdut acel tort, din toată inima.