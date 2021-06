Alin Sălăjean și Culiță Sterp, întâlnire de proporții după Survivor România! Războinicul l-a avertizat pe faimos: ”Cred că o să-i dăm un pumn pentru că mi-a...”

Culita si Alin 09:56, iun 11, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Alin Sălăjean și Culiță Sterp s-au întâlnit pentru prima dată după ce au părăsit competiția Survivor România 2021. Războinicul și Faimosul s-au întâlnit întâmplător într-un parc din Cluj-Napoca. Alin a dezvăluit că iubitul Danielei Iliescu i-a promis că-l va suna atunci când va merge în Cluj, pentru a stabili o ieșire ca băieții.

Se pare că acest lucru nu s-a întâmplat, însă din fericire, cei doi foști concurenți de la Survivor au reușit să se vadă și să petreacă timp împreună, fiind însoțiți de ”Didina” și de Daniela Iliescu.

Citeste si: Alin Sălăjean nu l-a uitat pe Albert de la Survivor România: ”Ești familia mea. Meriți să câștigi”

Culiță a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului războinic despre care a spus că este un băiat bun, pe care-l respectă mult. Pe de altă parte, Alin Sălăjean spune că premiul cel mare pentru Culiță a fost Daniela și băiețelul lor, care urmează să vină pe lume.

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

Culita si Alin[Sursa foto: Instagram]

Conversația dintre Alin Sălăjean și Culiță Sterp

Alin Sălăjean: Am venit cu Didina sa bem un suc, ma uit pe terasa si la un moment dat pe cine vad aici? O să vedeti in urmatoarele momente si cred ca o sa-i dam un pumn, pentru ca mi-a promis ca in momentul in care va ajunge la Cluj Napoca ma va suna. Nu a fost asa. Uite cine e langa mine. Culita.

Citeste si: Alin Sălăjean și Musty au făcut pace după Survivor?! Gestul controversat făcut de fratele lui Kamara și reacția lui Alin: ”Cine îmi ține...”

Culita Sterp: Tara Romaneasca, va spun ca sa stiti, il am aici pe Alin...m-am intalnit cu Alin după lupte seculare, care s-au dat intre noi pe traseele Survivor. Am un respect pentru Alin, ma bucur ca am reusit azi sa ma intalnesc cu el, chiar daca nu l-am sunat eu.

Alin Sălăjean: Si pentru ca a spus lucrurile astea minunate pentru mine, nu o sa-i mai dau un pumn. Am si declarat public ca mi-as fi dorit sa castige survivor, dar Daniela este alaturi de noi. Pentru el asta e implinirea sufleteasca.