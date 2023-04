Alina a cedat și a izbucnit în lacrimi! Concurenta „Bravo, ai stil” a recunoscut totul în fața rivalelor, dar și a juraților: „Este una din marile mele probleme și defecte”

In articol:

Alina, deși nu pare, este o fire introvertită, timidă și, totodată, foarte emotivă. A intrat în competiția „Bravo, ai stil” pentru că a vrut să demonstreze tuturor că este una dintre cele mai stilate femei din România, iar până acum a și reușit, dovadă fiind steluțele și aprecierilor celor trei jurați, care i-au analizat în detaliu fiecare ținută.

Totuși, toată lumea a remarcat faptul că bruneta este destul de rezervată în a critica ținutele rivalelor sale sau chiar în a-și spune punctul de vedere, iar în ultima ediție a show-ului vestimentar de pe Kanal D2, Ilinca Vandici a vrut să știe ce o reține pe Alina.

A fost momentul în care tânăra a cedat și a izbucnit în plâns și a recunoscut în fața tuturor că lipsa de încredere în propria persoană este cea care o face să fie rezervată în comentarii. De asemenea, ea a recunoscut că nu cunoaște atât de multe detalii tehnice despre ținute, la fel ca rivalele ei, motiv pentru care a preferat mereu să facă un pas în spate atunci când a fost pusă în postura de a comenta ținuta unei concurente.

„Este una din marile mele probleme și defecte. Cred că tot timpul am încercat să fiu pe placul celorlalți. Cred că mi-a fost frică să nu le deranjez pe fete, să nu le rănesc, să nu mă vadă rea. Am preferat să tac, să nu spun nimic. De competiție nu mi-e frică, pentru că știu de ce am venit aici și sunt foarte fericită de treaba sta.

Nu m-am gândit deloc la ce am de spus. Toată experiența de aici mă ajută cumva să mă exteriorizez, să-mi spun punctul de vedere. Am intrat în această competiție cu gândul să vorbesc. Când mă gândesc la momentele astea, parcă nu-mi găsesc cuvintele, am așa un blocaj. Câteva zile am zis că fac asta, dar nu am făcut-o, eram super prietenoasă, chiar dacă mă deranja ceva nu am spus, ca să fie totul bine, să fie armonie. Mi-am dat seama că nu e ok.

Pare că par foarte dură și nu sunt și mi-aș dori să fiu așa. Au fost foarte mulți care au profitat de bunătatea mea, nu am făcut decât să ofer, fără să primesc nimic”, a recunoscut Alina în fața rivalelor ei de la „Bravo, ai stil”.

Ce părere are Iris de Alina, după momentul ei de sinceritate

Iris este prima care și-a dat seama de cum este, de fapt, Alina, ba chiar a și sfătuit-o să spună exact ceea ce gândește în emisiune, fără să-i fie teamă de nimic.

„Alina are acest complex de inferioritate pentru că are impresia că nu știe diferiți termeni, că nu deține anumite cunoștințe. Dar și-a dat seama că dacă o să tacă din gură, o să fie uitată, mă bucur că și-a deschis papagalul.

Eu am tot încurajat-o să-și dea drumul, pentru că este o tipă extrem de faină și de fresh și am avut noi discuții în culise, ne-am mai întâlnit și la mall și i-am spus că mi se pare că se conține pentru că ar avea această problemă și i-am spus că este complet irelevant”, a spus Iris.

Alina a primit sfaturi prețioase de la jurați

Concurenta nu a avut parte doar de încurajări și sfaturi prețioase de la cei trei jurați, ci și de steluțe. A reușit să obțină trei calificative pozitive, iar la final Alex Abagiu a ținut neapărat să o îmbrățișeze!

„Și eu la rândul meu am avut această perioadă de a fi timid, cu frică să vorbesc, nu-mi puteam controla emoțiile în public, iar cu timpul devenise tot mai rău. S-ar putea să mai existe și o poveste mai adâncită în momentul în care va fi expunerea acestui show, vei beneficia de atenția tuturor oamenilor care ne privesc, s-ar putea să ai o cădere. Ce pot eu să-și spun, însă, privind spre viitor, e că văd în tine lucruri foarte bune”, i-a mărturisit Alex Abagiu.

„Și eu am făcut atacuri de panică ani de zile, ajungeam la urgență în fiecare zi a săptămânii, înțeleg tipul ăsta de trăire, dar dacă te încălzește cu ceva nu se moare din asta”, a fost mărturisirea făcută de Maurice Munteanu.

„Vizavi de ceea ce simți, exteriorizează-te. Eu am trecut prin multe perioade ale vieții mele având peste 100 și ceva de kilograme. Am avut și 70, 80, 125. Știu și cum e să nu te simți bine în pielea ta și cum te tratează oamenii, toată gama de trăiri omeneștii cu toții le-am experimentat. Zilele trecute a spus Alex că semănăm și eu chiar consider asta un compliment, pentru că eu te consider frumoasă, puternică, deșteaptă. Ai încredere în tine, Alina”, i-a recunoscut Raluca Bădulescu.