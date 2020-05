Alina Ceușan a dezvăluit toate secretele din Asia

In articol:

Bloggerița Alina Ceușan a publicat videoclipul cerut de mulți dintre fanii ei. Vedeta le-a arătat urmăritorilor hainele pe care le-a purtat în competiția din Asia. Alături de colega și prietena ei cea mai bună, Carmen Grebenișan, „blondele” au strălucit la fiecare probă din emisiune.

Ele au atras atenția mereu telespectatorilor prin ținutele bine alese pe care le-au purtat și faptul că mereu erau machiate și coafate impecabil. Alina Ceușan a dezvăluit că borseta a fost piesa de rezistență, pe care a purtat-o zilnic și în care ținea mereu lucrui mici, dar importante.

„Borseta am cumpărat-o de la un second-hand și am purtat-o zilnic. M-am săturat de ea, am văzut-o în fiecare zi timp de două luni. A fost foarte utilă. A fost folositoare pentru a pune înăuntru rujuri, anticearcăn, rimel, bani”, a spus bloggerița.

Ea a mărturisit că au încercat să combine stilul sport cu cel glam.

„Nu am fost acolo să stăm pe plajă, dar am vrut să avem costume de baie cât mai lejere. Stilul nostru a fost o combinație de haine sport și de tip camuflaj, dar și puțin glam prin faptul că aveam mereu părul aranjat și eram machiate (...) Am vrut doar să stilizez hainele pe care le-am avut, să asortez hainele, nu să port doar colanți”, a mai spus fosta concurentă.

Viitoare mămică a mărturisit că au ales haine care să se asorteze cât mai mult. Ele s-au ghidat după culoarea rucsacului: „Am avut o paletă de culoare frumoasă care a mers cu Asia Express. Nu culori foarte vibrante, n-am vrut asta. Când am început și ne gândeam la ținute, ne-am gândit la culoarea rucsacului. Am încercat să asortez totul cu rucsacul”.

Ea a mărturisit că multe dintre hainele pe care le-au avut cu ele le-au lăsat la familiile care le-au cazat. Când a venit rândul să vorbească despre ochelarii de soare, aceasta susține că unele perechi i-ar fi fost furate: „Am mai dat din ele familiilor care ne-au cazat. Am vrut să facem lucrurile mai ușoare (...) Nu am toți ochelarii pe care i-am avut cu noi. Am pierdut câteva perechi, unele dintre ele cred că ne-au fost furate”.

Alina Ceușan, dezvăluiri despre sarcină. Ce sentiment neașteptat a încercat-o cand a primit vestea?

Alina Ceușan și-a bucurat fanii în urmă cu câteva zile, atunci când a declarat că este însărcinată pentru prima dată. Acum, bloggerița face primele declarații despre minunea din viața ei.

„Nu s-au schimbat foarte multe. Fac sport în fiecare zi, am noroc că am o sarcină foarte ușoară și totul decurge conform planului, și mă simt foarte bine.

Nu am avut răbdare, cred că am făcut patru teste în ziua respectivă, să fiu sigură. Am trăit sentimente de fericire, dar și de confuzie, până nu am ajuns la medic să fac un consult propriu zis, deși a fost cumva o sarcină plănuită. (...)

Am aflat când avea două luni de sarcină, și am auzit și bătăile inime, a fost foarte emoționant, și pe lângă asta, un sentiment foarte neașteptat a fost că am șimtit cumva milă pentru bebeluș, când l-am vazut atât de mic. Din păcate am mers singură la doctor, din cauza pandemiei.

Nu știu la ce să mă aștept, sunt o persoană foarte calmă din fire. Prefer să nu mă gândesc, prefer să nu îmi fac griji inutile, las lucrurle să evolueze natural, așa cum trebuie să fie într-o sarcină.

Eu mi-aș dori o fetiță. Și Raul la fel. Avem zece nume pregătite, împărțite egal între fată și băiat. Nu spun numele, pentru că am ceva foarte frumos pregătit, la fel cum am anunțat sarcina”, a declarat Alina Ceușan la un post de televiziune. (Citeste si: Carmen Grebenișan iubește din nou: „Iubitul meu este un erou”)