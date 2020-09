Alina Ceușan

Alina Ceușan a devenit mamă pentru prima oară, iar dacă toată lumea credea că frumoasa vloggeriță a primit doar cuvinte frumoase, se pare că situația nu a fost tocmai așa. O urmăritoare a atacat-o dur pe frumoasa blondină în mediul online, iar Alina a venit imediat cu replică.

Alina Ceușan, criticată dur în mediul online de o urmăritoare

Alina Ceușan a fost criticată în mediul online de către o urmăritoare. Internauta i-a aruncat cuvinte foarte grele vloggeriței. Femeia, foarte indignată de fotografiile postate de Alina, a întrebat-o de ce influencerii mai fac copii, dacă nu sunt în stare să aibă grijă de ei. Plus de toate acestea, urmăritoarea a asemnănat-o pe vloggeriță cu Bianca Drăgușanu.

„Mă uit la story-urile tale non-stop de când ai născut, în 3 sferturi din ele ești singură. Unde e copilul? Că în afară de două trei selfie-uri prin care îi faci reclamă și publicitate, altceva nu am văzut. Nu înțeleg de ce voi, influencerii, vă înmulțiți!? Și așa nu aveți timp să vă creșteți odraslele. Asta e diferența dintre o mama influencer cu beșini și una fără. Prima se spală și se coafează din maternitate, a doua se spală în două săptămâni, dar își vede copilul crescând alături de ea, nu de personalul spitalului, bone s.a.m.d.p. Îmi plăcea de tine, dart e-ai transformat nasol. Păcat. Vă mănâncă faima și banii. Ai ajunscam la nivelul Biancăi Drăgușanu.”, i-a scris următioarei Alinei Ceușan.

Bineînțeles că și Alina a avut o replică destul de dură la adresa fanei. Aceasta a răbufnit și nu a mai ținut cont de nimic! Frumoasa blondină i-a explicat tinerei de ce nu se pozează cu Rock, băiețelul ei, dar și despre cum decide ea să își arate copilul.

„Nu am înțeles? Am menționat ieri că Rock a fost la screening timp de două ore dimineața, în rest imediat după intervenție, când am ieșit din Terapie Intensivă, a fost tot cu mine zi- noapte, eu l-am schimbat, l-am alăptat, m-am pompat, lucru care ți-l pot confirma cei de la Regina Maria. Și chiar se mirau că nu îl dau pe secție. Dar nu înțeleg de ce te f*** pe tine grija, mai pe românește, că m-ai și enervat, unde e copilul, îl postez cât simt eu și chiar cred că l-am postat mult.

Cunoscuta vloggeriță în spital

Diferența dintre o mamă influencer și una normal e că una influencer mai și postează (da, despre ce vrea ea, copil, lansarea de bijuterii a unei prietene, o brățară primită PENTRU copil, în fine, ce vrea ea), în rest, ambele își iubesc la fel de mult copilu. Și mama normal se machiază. Și mama normal postează DACĂ VREA. De la noi se AȘTEAPTĂ să facem asta. Și, ghici ce? O facem cu drag.

Comentariul tău e căcat, lasă-mă să-ți zic, pentru că nu cunoști realitatea și proiectezi tu una falsă în care, vezi Doamne, dacă pui ceva pe Instagram în care nu apare copilul, nu ai grijă de copil.

Ia, hai, fă pași, cum ar zice aluziva. Cum era: „Nu mai judecați o mama că stă pe telefon în parc, poate caută rețete pentru cel mic sau poate stă pe Instagram că are un minut pentru ea, tzatză bârfitoare ce ești”.

Primordial: nu a fost treaba ta unde e copilul meu. Punct. Că aleg să ți-l arăt e altceva. E un privilegiu pentru tine. Nu pentru mult timp, că-ți vei lua block.”, a încheiat Alina Ceușan pe Instagram, ca răspuns, în comentariul „fanei”.