In articol:

Alina Ceușan este însărcinată! Primele imagini cu graviduța și bebelușul

Alina Ceușan le-a dat vestea cea mare internauților! Deși se specula de ceva vreme că fosta concurentă de la Asia Express ar fi gravidă, aceasta nu a spus nimic până nu a pregătit totul în stilul ei caracteristic.

Alina Ceușan este însărcinată în șase luni și a dat vestea cea mare printr-un video superb pe care l-a postat pe Instagram. Vloggerița a surpins în imagini primele ei zile din viața de gravidă alături de soțul ei, dar și primele imagini cu bebelușul.

Alina Ceușan este foarte fericită, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber pe chipul ei.

„Nu mai este nevoie de alte cuvinte. Pentru a descrie sentimentele, click pe video”, a scris Alina Ceușan în dreptul videoclipului postat pe Instagram.

La scurt timp de la publicarea primelor imagini cu burtica de gravidă, felicitările au început să curgă. Colegi de breaslă, concurenții din Asia Express sezonul 4, dar și simpli internauți au felicitat-o pe viitoarea mămică.

„Doamne, cat am asteptat momentul asta!! 🤍 Cu lacrimi in ochi, va felicit din toata inima!! 🕊 I’m so happy for you!!”, a scris Ioana Grama pe Instagram.

, a scris și Răzvan Fodor, în timp ce prietena ei cea mai bună, Carmen a comentat doar cu trei inimioare, cel mai probabil pentru că a fost printre primele persoane care au aflat marea veste.

„Felicitari, frumosilor! Alina, sa ai o sarcina usoara! Abia astept sa vad bebe”, a scris și Adelina Pestrițu.