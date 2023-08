Alina Ceușan se mută în Tenerife! Ce se va întâmpla cu băiețelul și soțul ei în perioada în care ea va fi plecată: „ N-avem cum să ne despărțim”

In articol:

Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate influencerițe de la noi din țară și este implicată în foarte multe proiecte. Recent, aceasta a mărturisit că în curând va prezenta o emisiune TV, iar filmările vor începe în scurt timp.

Alina Ceușan se mută în Tenerife alături de familia ei

Pentru asta, Alina va fi nevoită să facă mai multe sacrificii și va fi nevoită să se mute în Tenerife pentru o perioadă de timp. Ce se va întâmpla cu băiețelul ei în aceste luni?

Alina Ceușan este implicată în foarte multe proiecte în mediul online, iar în curând își va începe cariera și în lumea televiziunii. Aceasta va prezenta o emisiune matrimonială, lucru care a venit la pachet și cu anumite sacrificii. Influencerița se va muta în Tenerife împreună cu familia ei. Alina a povestit că nu poate să îl lase acasă pe fiul ei, căci mereu au fost nedespărțiți. Ba chiar i-a căutat și grădiniță deja!

„Plecăm împreună în Tenerife, împreună cu Rock. Raul o să mai vină și el. Plec împreună cu asistenta mea, cu make-up și păr, că dacă s-a zis că sunt divă, măcar să fiu divă. Ceușan e figurantă, măcar să fie până la capăt. Dar merg împreună cu Rock acolo, îi caut și grădiniță, el știe deja engleză, poate învață și spaniolă. Stăm acolo împreună, în toată perioada asta, n-avem cum să ne despărțim, că tot timpul am mers cu el peste tot”,

a declarat Alina Ceușan pentru Cancan.ro

Alina Ceușan a oferit detalii despre emisiunea pe care o va prezenta

Alina Ceușan a oferit mai multe detalii despre emisiunea pe care o va prezenta.

Aceasta urmează să plece la finalul lunii septembrie și încă nu îi cunoaște pe cei care vor concura, ci îi va vedea odată cu publicul de acasă. Influencerița are mari speranțe că emisiunea va avea un real succes.

„Urmează să plecăm la finalul lunii septembrie. Avem 10 concurenți, cinci cupluri posibile pentru fiecare, toți concurenții sunt „single, ready to mingle'. Nu i-am cunoscut, îi vom cunoaște odată cu publicul. E o provocare pentru mine, îmi place tot ce se întâmplă aici, m-am simțit foarte bine pentru început, la acest eveniment cu presa. Fac treaba asta de 11 ani, în online, cred că am o anumită ușurință în a comunica, în a-mi verbaliza gândurile. În rest, e un proiect nou, e primul sezon, încercăm să vedem cum facem lucrurile să funcționeze foarte bine, mai ales pentru publicul din România. Deja e un show care a făcut senzație în foarte multe țări. Cred că o să aibă succes și la publicul din România și cred că am fost o alegere bună pentru acest rol. Am și anii de online în spate, care se leagă foarte bine. Și, de fapt, vom avea o aplicație, în care publicul nu e doar spectator, e acolo cu noi și poate interveni în ceea ce se întâmplă în casă. Iar eu îmi știu foarte bine lucrurile de făcut în online!”, a mai precizat creatoarea de conținut, potrivit sursei menționate anterior.

