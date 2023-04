Alina, critici dure pentru Sorina, colega de la "Bravo, ai stil": "Faptele vorbesc mai mult decât cuvintele" | EXCLUSIV

In articol:

Sorina a stârnit un val de reacții în ultimele zile, în platoul "Bravo, ai stil", după ce a venit cu mai multe piese împrumutate de la Ruxi și Opulența, pe care aceasta le purtase deja în ținute gata făcute.

Jurații au recunoscut imediat stilul câștigătoare ultimului sezon "Bravo, ai stil! Celebrities" așa că Sorina a fost nevoită să dea explicații și să îi convingă pe Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu și Alexandru abagiu, dar și pe colegele sale de platou că nu a apelat la sfaturile unui stilist pentru emisiune.

Alina, concurentă în Sezonul 8 "Bravo, ai stil" a vorbit despre colega sa Sorina și situația creată în platou recent. Ea a fost una dintre cele mai vocale concurent care au criticat-o pe Sorina pentru ținutele împrumutate de la Ruxi și Opulența. Bruneta este de părere că faptele vorbesc mai mult decât cuvintele și tocmai de aceea nu era cazul să tacă.

Alina, reacție vehementă la adresa situației în care a fost implicată Sorina

Alina a fost una dintre concurentele care a reacționat vehement odată ce a sesizat "minciuna" din spatele ținutelor purtate de Sorina.

Bruneta văzuse imaginile cu Ruxi în aceeași ținută purtată de Sorina și a mărturisit inclusiv în fața camerelor că tinde să creadă că Sorina are parte de ajutor.

Bruneta a explicat că ea nu critică până nu există dovezi.

În cazul Sorinei a procedat în același mod și spune că faptele vorbesc cel mai mult.

"Depinde de situație! Dacă urăsc ceva în viața aceasta, este minciuna. Cumva, ofer fiecărui om care a greșit cu ceva sau este într-o situație, o șansă. Nu critic, până când nu am ceva palpabil, o dovadă. În situația Sorinei, nu am spus foarte multe până în momentul în care am avut dovada.

Am văzut exact poza și atunci clar nu aveam cum să nu reacționez pentru că faptele vorbesc mai mult decât cuvintele. Atunci nu cred că era cazul să tac sau să justific în alt fel", a explicat Alina, la "Bravo, ai stil" Backstage.

Alina, concurentă la "Bravo, ai stil" sezonul 8 [Sursa foto: Captură YouTube]

Alina spune cine este cea mai reală concurentă de la "Bravo, ai stil"

Invitată la "Bravo, ai stil" Backstage, Alina a fost întrebată și cine crede că este cea mai reală concurentă din show-ul de la Kanal D2. Bruneta este de părere că a trecut deja suficient și măștile au fost date jos!

"Cred că o doză de realitate destul de mare este în fiecare. Fiecare cred că arată cumva asta. Când petreci atât de mult timp cu oamenii, măștile cad.

Poate că la început puteam etichete greșit, dar acum deja ne-am descoperit și nu mai ai cum să te ascunzi. Degeaba încerci o oră să fii cumva pentru că în următoarea oră cade masca și se vede cine ești cu adevărat", a mai explicat Alina, la WOWnews.

Alina, concurentă la "Bravo, ai stil" sezonul 8 [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a ajuns Alina la "Bravo, ai stil"

Concurenta a mărturisit că s-a înscris întâmplător în sezonul 8 și imediat ce a aflat că a fost aleasă să participe la emisiune s-a gândit să renunțe și să refuze, tocmai din cauza încrederii în sine. Soțul său însă a încurajat-o foarte mult așa că și-a luat inima în dinți și s-a mutat la București.

"Alina a ajuns la Bravo, ai stil dintr-o lipsă de încredere în ea. M-am înscris eu, stăteam într-o seară, liniștită și a apărut castingul. Nu am dat prea multă importanță pentru că deja eram convinsă că nu o să mă sune nimeni.

După ce am participat la casting și am aflat că voi fi și concurentă, m-am gândit mult dacă să vin sau nu pentru că eu cumva mă desconsideram. Nu credeam că mă descurc, dar cel mai important este să îți ieși din zona de confort și din bula aceea pe care o construiești și nu intră nimeni în ea.

Soțul meu mă susține foarte mult! Când nu știam dacă să vin sau nu el m-a încurajat să vin și să mă descurc. Am parte de toată susținerea lui și a familiei. Sora mea, pe lângă soră, ea îmi este și asistentă așa că am parte de ajutorul ei și aici", a mai explicat ea.

